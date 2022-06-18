香港名導「王晶」變敘利亞軍官？愛情詐騙老梗 警逮女車手

愛情軍官詐騙技技倆層出不窮，善化警分局逮獲女車手。（民眾提供）

2022/06/18 15:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新市1名女生上個月在Messenger認識化名「王晶」的男子，彼此加LINE聊天，並以「老公、老婆」互稱，對方說自己是敘利亞軍官，因被指示執行危險任務，他無意前往，但必須繳交約35萬元給聯合國，才能免除派令，請求代為匯款；雖是愛情詐騙老梗，被害人仍信以為真，幸好善化警分局及時協助拆穿，險些上當。

女生驚覺遇上詐騙集團後，警方將計就計，誘請對方至指定地點取款，新市分駐所長黃顯超率巡佐余國揚、同仁王粲評等事先部署、埋伏，順利逮獲車手，竟是年過半百的婦人。

請繼續往下閱讀...

受害女子是5月中旬在網路上與自稱王晶的人認識，LINE聊天時，常以老公、老婆互稱，經過3週之後，對方認為時機成熟，使出「愛情軍官」的詐騙伎倆。

對方給了聯合國的相關資訊，還有填寫的表格，該女真的索取帳號，以及付款流程，她去領錢，準備支付，但覺得有異，友人建議向分駐所電話諮詢。

分駐所進行反詐騙的說明後，該女才知道真的遇到詐騙集團，配合警方請「王晶」到指定地點取款，順利將車手逮獲。

警方逮獲詐騙集團取款女車手1名，查扣手機1支，並坦承與上游以LINE聯繫，拿到的金錢都是經轉換比特幣錢包交給上游，此次若取款成功，將可獲利1萬元酬勞。

善化警分局長劉怡宗此呼籲，愛情詐騙種類多，當詐騙集團嗅到了對方卸下戒心的氛圍時，就會開始露出真面目，然後大多佯稱是「外國人」，所以無法見面，利用這樣來掩飾假身份。

劉怡宗說，對方還會強調需要付款才能來台灣見面，都是跟金錢脫不了關係的藉口，目的無非就是詐財，因此當素未謀面的網友談論到涉及金錢的話題時，都必須非常謹慎小心。

愛情軍官詐騙技技倆層出不窮，善化警分局逮獲女車手。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法