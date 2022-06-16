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    掃蕩詐騙！基檢再破車手團 接連瓦解5詐團羈押25人

    基隆檢警連日來掃蕩詐騙集團，指揮警方南下台中、高雄連逮3名車手，破獲另一組車手集團，向法院聲押3人獲准。（記者林嘉東攝）

    基隆檢警連日來掃蕩詐騙集團，指揮警方南下台中、高雄連逮3名車手，破獲另一組車手集團，向法院聲押3人獲准。（記者林嘉東攝）

    2022/06/16 20:49

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆檢警連日來掃蕩詐騙集團，先前瓦解4組收簿集團，前天與昨天再指揮警方南下台中、高雄，連逮3名車手，偵破另一組車手集團，成功向法院聲押3人獲准。

    主任檢察官陳映蓁指出，基隆地檢署為展現掃蕩詐騙集團決心，3個月下來，已破獲4組收簿集團及1組車手集團，累計至今晚共羈押25名詐團成員。

    陳映蓁強調，詐團只要敢再來基隆犯案，檢方一定會把詐團成員一個個都掃進牢籠。

    上月24日，20多歲蔡姓女子上臉書找工作，以為如願找到會計助理的工作，卻中了詐騙集團圈套，依指示拿著自己的3張銀行提款卡到基隆市仁愛區仁三路、愛三路口超商，一共提領30多萬元，交給另名車手。

    蔡女交付後，發現自己3個帳戶內竟多了30多萬來路不明的錢，才驚覺自己的帳戶淪為詐團洗錢帳戶，在家人陪同下報案。

    基隆市警一分局偵查隊長岳志板獲知後，要求蔡女繼續替詐團提領贓款，趁交付時率隊員逮捕另名19歲趙姓車手。

    案經警一分局偵查隊報請檢察官李怡蒨指揮數日後，前天掌握車手集團在台中取款，南下抓人，活逮前來取款的黃姓與陳姓2名車手，經向法院聲請羈押，法院今天上午裁准羈押禁見。

    警一分局掌握該車手集團又要犯案，昨天南下高雄，再逮集團另名陳姓男車手，檢察官李怡蒨今天午後複訊後向法院聲押陳男，法院晚間裁准將陳男羈押禁見。

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