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    冒名「謝金河」Line群組詐騙投資人 老謝曝受害者信籲勿上當

    詐騙集團冒名謝金河詐騙投資人，受害者寫信向謝金河求助。（翻攝謝金河臉書）

    詐騙集團冒名謝金河詐騙投資人，受害者寫信向謝金河求助。（翻攝謝金河臉書）

    2022/06/14 14:30

    〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河以金融財經領域知識見長，卻因此遭詐騙集團多次冒名頂替，欺騙投資人加入Line群組，以投資黃金、理財課程等名目詐財。對此，謝金河再度呼籲大眾切勿受騙，強調自己不會使用任何Line群組拉客，希望投資人勿隨意將辛苦錢交付他人。

    謝金河稍早在臉書分享一封信件，表示此信寄自桃園中壢，受害者是一名家庭主婦，稱她「加入了謝金河的Line群組，跟著謝金河投資黃金交易」，還有一名聯繫窗口叫「曾韋菁」，聲稱是謝金河助理。受害者指，「一開始有賺」，也曾順利出金過，後來便參加「謝金河的投資理財課程」，如今需要現金周轉要出金，卻被各種拖延，最後直接斷訊。

    「這是不能被容忍的詐騙案件」，謝金河強調，他的秘書不姓曾，自己也不認識「曾韋菁」，他從未推薦過投資黃金，更不知當事人在何處上過自己的投資理財課，「我一輩子從來沒有代人操作股票，代人投資，也不會使用Line群組拉客，所有Line群組，FB的廣告，全部都是假的」。如今受害者信件寄來，他也只能請求警局協助偵辦。

    謝金河強調，Line上的詐騙手法不斷翻新，還有自稱是他頭號弟子、入門弟子，或自稱耶魯大學畢業的金融專才者招搖撞騙，近一年他不斷在社群媒體刊登啟事，並在電視節目上極力呼籲投資人不要受騙，「但Line及FB的詐騙依然不絕」。

    他強調，台灣要成文明國度，但詐騙不絕，「代表負責的行政單位怠忽職責」，而社群平台如Line、FB等若一直為賺廣告錢牟利「自願當幫兇」，不珍惜信用的價值，恐怕如Line Pay一類的純網路銀行也不會成功。謝金河也向投資人再度喊話，賺錢不易，「千萬不要心存僥倖，把自己的辛苦錢交給別人！投資一定要卯足全力，自己花時間，用心用力研究」。

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