大甲警阻詐報編號「57088」 中國詐騙女暴怒飆髒話反嗆

大甲分局分局長吳燕山（左）表揚超商店員。（記者張軒哲翻攝）

2022/06/14 11:38

〔記者張軒哲／台中報導〕詐騙手法層出不窮，台中市大甲一名24歲米姓男子誤聽信購物平台假客服人員指令至提款機，遭騙1萬8千多元，店員機警察覺有異報警處理，而員警到場接手與假客服女子對話並表明身分，假客服詢問員警編號，警員馬上接著回答「57088」諧音我是你爸爸，女子怒飆髒話，留下一旁滿臉錯愕的被害人詢問「我被騙了?」

大甲警分局日南派出所警員張文藝、周文彬接獲超商店員報案稱超商內有一名男子神色慌張正聽從對方指示重複操作提款機，店員不動聲色示意男子是否遇到詐騙，店員看到男子來電號碼+88602且對方自稱是網路客服人員，對方說米男於購物平台誤勾選項為書商並重複訂購25筆訂單，要米男操作提款機否則會重複扣款，店員一聽為典型詐騙手法，因此通知轄區派出所到場處理。

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警員到場後見男子神情慌張持續接聽假客服人員電話，向前示意將電話交予員警接聽，一看來電果然電話顯示為+88602號碼開頭常見詐騙電話，電話中的女客服人員口音及腔調術語讓周警員更加確定為詐騙集團口語。警員表明身分後女客服卻半信半疑持續試探詢問員警編號，女客服更自稱其客服編號為「13752」，更試圖求證員警編號打探是否為員警身分，當警員回答編號為「57088」時其諧音讓詐騙人員瞬間意會暴怒掛上電話，一旁米男方才察覺遭騙。

據了解，米男日前於平台購買書籍，不料於6月9日客服人員來電告知米男購買時誤勾選項為書商且重複訂購25筆訂單需要解除訂單否則重複扣款，因不讓其斷電話求證，米男也一時緊張隨即聽從指示利用網路銀行操作兩筆匯款出去，而詐騙集團食髓知味引導米男繼續到超商提款機解除米男多個帳戶隱私認證企圖詐騙其他帳戶存款，索性在店員警機提問及員警到場協助通報銀行及圈存網路匯出的兩筆款項1萬8999元，並極力攔阻後續要匯出的1萬1987元。

大甲分局分局長吳燕山到超商表揚店員機警與員警共同阻詐成功，保住民眾辛苦的血汗錢，今日呼籲，詐騙手法除了不斷推陳出新外，有時也會再利用詐騙老梗等手法，務必提高警覺；更提醒民眾若遇到任何疑似詐騙事件，應先秉持「冷靜、查證、報警」3原則，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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