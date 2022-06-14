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    意外超爆笑阻詐片！「海口腔」警當街吐槽 阿伯：我真的怕被關啦

    阿伯很緊張的攔下員警諮詢。（警方提供）

    阿伯很緊張的攔下員警諮詢。（警方提供）

    2022/06/14 13:11

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名阿伯昨接到假檢警詐騙電話信以為真，嚇到騎車直衝銀行就要匯款30萬，途中遇巡邏車攔下諮詢，情緒激動急著敘述情節，直說「我真的怕被關啦」，操「海口腔」的巡佐見他深信不疑索性當場吐槽，最後成功阻詐，但這段超爆笑對話影片曝光，反令人印象深刻，意外收到防詐宣導效果。

    台中市六分局永福派出所巡佐高贊智、警員王耀頡，昨巡邏經過西屯路與玉門路口時，見騎車正在路口停等紅燈的林姓阿伯神情慌張直覺有異，正打算上前關心，阿伯已早一步攔下警車，表示稍早在家中接到檢察官及書記官先後來電，稱他的個資被盜用涉嫌洗錢，銀行帳戶遭警示凍結，要求配合調查。

    但檢察官已經通知兩次未到庭，因此正式列為洗錢刑案涉嫌人，必須將30萬存款匯到指定帳戶監管做為資金證明，3天內若釐清案情證實清白會轉回，還告知偵查不公開，切勿對家人、朋友提及此事，否則會涉及洩密罪加一等，情急下才會拿著存摺匆忙前往銀行準備匯款，途中越想越不對勁，恰見巡邏員警路過才諮詢。

    員警一聽就是假檢警詐騙老梗，正準備開口勸阻時，「你先聽我說啦」阿伯馬上打斷並搶話說，對方還強調若未照指示儘快將現金匯給書記官檢查，一旦涉洗錢確定會被關3到7年，「我真的會怕啦」，眼看焦慮及害怕神情溢於言表的阿伯卻講不聽，一開始還耐心解釋的高員索性當街吐槽。

    高員操「海口腔」說，檢警偵辦案件不會要求匯款，不信可以到派出所幫你進一步查證確認，「派出所就在前方紅燈右轉不遠處」，「可是那不是往銀行的方向」，阿伯還是半信半疑，最後好說歹說總算將阿伯請到派出所，查詢下確實未涉及任何案件，阿伯這才鬆了一口氣，相當感謝警方協助。

    警方表示，假檢警詐騙層出不窮，長輩容易受騙上當，但只要掌握「檢警及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶」，就能戳破詭計，民眾接到不明來電要求「金錢往來」時，請務必撥打110報案專線或165反詐騙專線查證，小心求證才是防詐之不二法門，方能保障自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    最後好說歹說總算將阿伯請到派出所，證實未涉及任何案件，阿伯這才鬆了一口氣。（警方提供）

    最後好說歹說總算將阿伯請到派出所，證實未涉及任何案件，阿伯這才鬆了一口氣。（警方提供）

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