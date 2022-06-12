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    要匯40萬投資中古車買賣 警一查：同帳戶已有人報案

    林男臨櫃欲匯款40萬元，行員及員警急勸阻。（警方提供）

    林男臨櫃欲匯款40萬元，行員及員警急勸阻。（警方提供）

    2022/06/12 17:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子透過臉書廣告認識陌生網友，對方誆稱投資中古車買賣有相當利潤，他不疑前往銀行就要匯款40萬元到指定帳戶，行員直覺有異通報警方到場，查出該帳戶稍早有被害人才遇詐報案，已被列為警示，林男這才驚覺險遇詐，感謝行員與員警及時阻詐，保住血汗錢。

    台中市第四分局南屯派出所8日接獲轄區銀行報案，林姓男子欲臨櫃匯款40萬多元，但面對行員的再三關懷提問，卻支吾其詞，直覺林男可能遭詐騙請求警方協助，副所長陳兆鉮、員警鄭依婷及李銘城獲報後火速趕往瞭解時，行員表示，經查該帳戶都是一些小額匯款，但稍早卻突然有一筆金額不小的金額匯入，相當可疑。

    陳員隨即進一步查證該帳戶，確認當下已有被害人匯款到此帳戶，並已向其他單位報案列為警示，原本還不太相信的林員這才恍然大悟表示，前兩天透過臉書見有投資二手車的廣告因而心動，對方也不斷邀約投資還保證有相當利潤，並提供匯款帳號，所幸臨櫃匯款之際遇攔阻，沒想到自己居然也遇上詐騙。

    林男對於員警與行員的機警成功保住積蓄，不斷表達由衷的感謝；南屯所長江松泳則表示，詐騙手法層出不窮，尤其是近來假投資的詐騙手法盛行，民眾接獲不明來電務必小心查證，遇可疑資訊可撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打報案110求助，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」之原則，也不要起貪念，方能保護不受詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方告知林男該帳戶已被列為詐欺警示，及時阻詐。（警方提供）

    警方告知林男該帳戶已被列為詐欺警示，及時阻詐。（警方提供）

    警方告知林男該帳戶已被列為詐欺警示，及時阻詐。（警方提供）

    警方告知林男該帳戶已被列為詐欺警示，及時阻詐。（警方提供）

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