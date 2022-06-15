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    詐團包民宿「軟禁」人頭 基檢再瓦解2組收帳戶團押6人

    基隆檢警逮捕以葉姓男子與郭姓女子為首的2組收帳戶集團後，聲押葉等6名成員獲准；3個月下來，基隆地檢署累計已瓦解4組收帳戶詐團。（記者林嘉東攝）

    基隆檢警逮捕以葉姓男子與郭姓女子為首的2組收帳戶集團後，聲押葉等6名成員獲准；3個月下來，基隆地檢署累計已瓦解4組收帳戶詐團。（記者林嘉東攝）

    2022/06/15 16:35

    〔記者林嘉東／基隆報導〕詐團為取得穩定人頭帳戶洗錢，近來變相將賣帳戶者「軟禁」在民宿集中管理。基隆檢警蒐證多日，接連逮捕以葉姓男子與郭姓女子為首的2組收帳戶集團後，還成功聲押葉等6名成員獲准；3個月下來，基隆地檢署累計已瓦解4組收帳戶詐團。

    檢警調查，以往詐團向賣帳戶者，「收購」人頭帳戶時，採買斷方式，收到一本帳戶，就以每本帳戶台幣6千到1萬元不等價格，支付給賣帳戶者。

    但賣帳戶者收到錢後，擔心帳戶一旦被列為警示帳戶，難逃被檢警追訴詐欺共犯，為求自保，拿到詐團支付的錢後，馬上打給銀行辦理掛失。

    詐團發現一再買到掛失帳戶，才改以重金利誘，言明只要住10天，就可以賺進10萬元，吸引賣帳戶者住進民宿，防止賣帳戶者一拿到錢又辦理掛失。

    賣帳者曾失信詐團，詐團不甘受騙，也如法炮製；有的選擇賴帳不給，有的甚至黑吃黑，把上游支付給賣帳戶者的10萬元私吞；賣帳戶者獲知白關了10天，拿不到錢後，才伺機逃出詐團控制，向警方報案。

    基隆市警方上個月，先後接獲2名逃脫詐團掌握的賣帳戶報案後，分別報請檢察官劉星汝主任檢察官陳怡龍指揮偵辦。

    檢察官劉星汝前天逮捕郭姓女子等3名收簿成員，當場查扣帳冊、現金等證物；主任檢察官陳怡龍昨也接棒指揮警方在新北市瑞芳等地逮捕葉姓等3名收帳戶集團成員。

    2名檢察官複訊後，以有串證、逃亡之虞向法院聲押葉等6人獲准。

    基隆地檢署今年5月間，接連瓦解李姓及徐姓2組收帳戶集團，向法院羈押李等13名收帳戶成員；其中李姓收帳戶集團成員，已被依觸犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢防制法、傷害、私行拘禁等罪嫌起訴。

    由於接連有收帳戶集團包下新北市萬里、瑞芳、與基隆等地民宿，做為管理賣帳戶者的據點。警方將加強臨檢轄內民宿業者，讓詐團無所遁形。

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