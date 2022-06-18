「戶頭只剩7000多元」被酸哭窮 許藍方秀存款曝請不起律師原因

擁有「最美性學博士」之稱的許藍方（見圖），日前遭已婚醫師康鈞尉之妻指控介入家庭，被求償300萬元。（資料照，翻攝自臉書）

2022/06/18 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕擁有「最美性學博士」之稱的許藍方，日前遭已婚醫師康鈞尉之妻指控介入家庭，被求償300萬元，17日到台北地院開庭時表示，目前戶頭只剩7000多元請不起律師，被質疑哭窮，許藍方今在臉書提出3點說明，否認哭窮。

許藍方在臉書發文表示，「我沒有目的，我沒事哭窮幹嘛？」並提出3點說明：

請繼續往下閱讀...

第1點，法官看的是國家提供的資料，不是我（許藍方）口頭說的帳目，我個人的收支與廠商的簽約也不可能用別人的名字，在商業上也不可能做這種事。

第2點，我沒有要捐款救濟，我只希望你們也把自己顧好，如果能從我身上讓你們看到「怎麼可能會有這種事？」也沒有不好，至少它就是真的在發生。

第3點，裝可憐可以換來什麼？我沒有要錢，也沒有要情，我更不可能在個性一直是剛硬的情況下裝可憐，製造讓你們罵假掰的機會，我也沒那麼欠罵，但看罵人的留言倒是有點越看越有趣。

另外，許藍方也針對「博士怎麼可能生活白癡？」、「成功人士怎麼可能賺那麼少？」、「知名度高我就不信沒賺錢！」等網友留言做出回應，表示並沒有說自己沒有賺錢，且成功人士和知名度都與賺錢無關，而自己修的不是生活博士學位，目前也還在學習中。

許藍方說，知名度高不等於收入就多，她不知道該感謝還是痛恨那些盜用她照片和影片的盜版商，一方面讓大家看到她，另一方面也讓大家誤會她賺很多錢，這種她已經解釋了一年多，也採取法律行動一年多了，自認盡力後就不再贅述，解釋不完。

此外，許藍方也PO出自己到17日為止的帳戶餘額為20萬7926元，並表示20萬為對律師最後的欠款未付，先前已陸續付過數10萬，故只好先解除委任，以免再增加費用，呼籲外界停止陰謀論等等猜測。

許藍方還PO出自己的帳戶餘額，並表示20萬為對律師最後的欠款未付，先前已陸續付過數十萬，故只好先解除委任，以免再增加費用。（翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法