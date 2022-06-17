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    強盜犯開庭想打同夥 以一敵五打傷5名法警

    強盜犯楊丞曜開庭時想打同夥共犯，法警阻止時，他以一敵五打傷5名法警。（記者張瑞楨攝）

    強盜犯楊丞曜開庭時想打同夥共犯，法警阻止時，他以一敵五打傷5名法警。（記者張瑞楨攝）

    2022/06/17 11:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕涉嫌強盜罪的男子楊丞曜，今年1月25日於台中地院開庭結束，還押台中看守所之際，竟將法警推開，再衝撞另一法警，聲音引來隔壁法庭的法警趕來支援，5名法警一起壓制楊男，楊男以一敵五，5名法警全都受傷，才勉強將他壓制，其中一人鼻骨骨折，另一人頭部撕裂傷，兩人傷勢比較嚴重，楊男辯稱他不滿同案被告吳勝源，想要過去打他，卻因此撞到法警，台中地檢署依妨害公務罪起訴。

    判決書指出，楊丞曜、吳勝源去年10月21日以買賣球鞋為名，於中市北屯區一處路口，持外觀看似手槍的不明物，抵住被害人，強盜現金2500元、iphone手機2支（價值4萬元）與adidas廠牌球鞋1雙（價值1萬5000元），5天後陸續被逮捕與羈押，台中地院今年4月一審，依強盜罪判兩人各6年、5年2月徒刑。

    此案於台中地院開庭時，被羈押的楊男與吳男，分別由法警從台中看守所押解至地院的法庭內，審理結束還押看守所，阮姓、魏姓兩名法警，要將楊男上手銬之際，王男突然推開阮姓法警，將鐵椅子推向阮姓法警，再轉身衝撞魏姓法警，魏姓法警被推得撞擊牆壁，另兩名紀姓、廖姓法警從門口處趕來支援，隔壁法庭的洪姓法警，也聽到聲響馳抵支援。

    5名法警試圖壓制楊男，楊男以一敵五，掙扎時還咬傷廖姓法警手部，並造成魏姓法警鼻骨骨折、鼻子擦傷、頭部受傷，廖姓法警右手受傷、紀姓法警左拇指扭傷、洪姓法警左臂抓傷，阮姓法警頭部撕裂傷。

    楊男宣稱並不是想攻擊法警，而是氣不過同案被告（吳勝源）的供詞，「我覺得我很無辜」，因此，想要去打吳男，因此撞倒法警，台中地檢署認為，楊男觸犯妨害公務與傷害兩罪名，今天從重依妨害公務罪起訴。

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