控新北市府3官員瀆職 前消防員張津唯赴新北檢告發

前新北消防員張津唯（圖右）今日赴新北地檢署。（記者王定傳攝）

2022/06/16 12:03

〔記者王定傳、吳仁捷／新北報導〕新北市中和區2歲男童「恩恩」不幸染疫過世後，前新北消防員張津唯爆料，新北市消防局在恩恩爸到該局聽錄音檔時聯合演出「環境嘈雜、充滿個資的假象」，因此被新北消防局救災救護指揮中心主任李宇松提告加重誹謗罪嫌，張津唯今日也赴新北地檢署，告發新北市政府消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋及李宇松，涉犯刑法瀆職罪中的公務員廢弛職務釀成災害、公務員圖利罪嫌。

張津唯今日在律師及消防員工作權益促進會陪同下，至新北地檢署，他表示自己是為了社會討一個公道。

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張津唯指出，恩恩案至今已發生2個月，對於一個無辜的家庭，到現在都還沒辦法得到真相，相關局處官員仍不道歉、不承認、以拖待變，並利用基層消防員來做模擬的戲劇，讓基層消防員背黑鍋，他才會站出來告發，目的就是為了懲罰、反制政府官員如此傲慢、蠻橫、專制、獨裁的行為。

張津唯並表示，新北市政府消防局自己也承認當時是還原情境，這只是說詞、話術而已，到底是「還原」還是「演戲」，社會大眾自有公評。

對於自己被告誹謗，張表示，這只是要藉由告他來轉移焦點、作為停損點；他並認為，新北市政府衛生局有明顯的疏失，卻由基層消防員背鍋，把基層同仁推向最前線，自己則築起一道防火牆，這是非常無恥的事情。

張津唯委任律師匡伯騰表示，市府以案件已經送到檢調為由，拒絕公布相關資料，究竟給了多少資料、檢方調查方向為何，全都是未知數，恩恩事件只是市府廢弛職務造成釀災的縮影，背後有多少黑數不得而知，希望藉由告發，讓檢調揭露真相。

匡伯騰說，消防局為模擬報案現場，挪用大量公務人員，涉挪用公務資源、掩蓋行政疏失，這部分涉犯公務人員圖利罪，希望檢方也一併介入處理。

消防員工作權益促進會理事翁立思則提出3要點「吹哨者保護」、「制度缺漏不應歸責個人」、「身為人民，有知的權利」；他說，公務員害怕被針對處理，才必須依靠非組織內人員來報料，希望公部門設立吹哨者條款，並呼籲市府停止系統性的公關輿論抹黑，出面接受問責，至於疫情指揮中心錯估後送量能，去年疫情後就沒有糾正量能流程，沒有明確跟縣市、民眾說明緊急避難流程、自行就醫要件，這也是制度缺漏一環。

新北市消防局則回應，尊重每位民眾言論自由及訴訟權利，但毫無根據的指責與影射消防局同仁變造錄音檔案等，是不負責任且侵害他人權利的行為，消防局會全力支持所有同仁捍衛執勤時的名譽與權利，至於本件相關卷證、錄音絕無變造或隱匿，相信經過檢方深入調查，並定能將事實完整呈現。（12：25更新）

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