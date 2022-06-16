為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前消防員提告新北消防、衛生局 消防員工作權益促進協會聲援

    今張津唯到地檢署反告消防局和衛生局，消防員工作權益促進協會也到場聲援。（圖擷自搶救消防員臉書）

    今張津唯到地檢署反告消防局和衛生局，消防員工作權益促進協會也到場聲援。（圖擷自搶救消防員臉書）

    2022/06/16 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市前消防員張津唯踢爆恩恩爸聽到的錄音內容是新北消防局在「演戲」，遭到新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松控告「加重誹謗」，今（16日）張津唯將到地檢署反告消防局和衛生局，消防員工作權益促進協會也到場聲援。

    消防員工作權益促進協會臉書表示，今將陪同吹哨者張津唯到新北地檢署針對新北市消防局長、衛生局長進行司法吹哨行動，呼籲各地不滿長期只能被機關「代表」的基層消防員站出來，捍衛自己能依法行政、不被制度缺漏「甩鍋」、甚至順利提出第一線所看到問題的權利。

    消防員工作權益促進協會提出下列幾點制度問題，希望終止基層僅能被機關「代表」意見，而錯失修正制度缺漏的關鍵時期包含「吹哨者保護」、「制度缺漏不應歸責個人」、「身為人民，有知的權利」等。

    同時呼籲新北市政府有責任出來說明，以及提供所有聯繫過程的錄音檔與譯文給家屬，衛生局有義務站出來接受社會各界的問責，消防局不該擅自讓119背鍋，疫情指揮中心如部長所說願意檢討相關事件的發生原因，就應成立中央的調查小組，藉由中央權限盡速完成相關行政調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恩恩案爆料前消防員提告新北消防、衛生局 侯友宜：相信第一線
    2022/06/16 11:00

    恩恩案爆料前消防員提告新北消防、衛生局 侯友宜：相信第一線
    戴瑋姍指新北獨創送醫SOP釀恩恩悲劇 消防局駁斥：依中央指引
    2022/06/15 16:57

    戴瑋姍指新北獨創送醫SOP釀恩恩悲劇 消防局駁斥：依中央指引

    控制血糖不簡單？糖友們趕快看過來
    新北「恩恩案」專案報告被否決 民進黨批侯市府「假面四重奏」
    2022/06/15 13:39

    新北「恩恩案」專案報告被否決 民進黨批侯市府「假面四重奏」
    「恩恩爸」奔找真相 時力嘆：新北府會政治秀口惠實不至
    2022/06/14 22:22

    「恩恩爸」奔找真相 時力嘆：新北府會政治秀口惠實不至

    寶雅換購一折起 德國餐具升級居家質感
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播