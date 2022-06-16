前消防員提告新北消防、衛生局 消防員工作權益促進協會聲援

今張津唯到地檢署反告消防局和衛生局，消防員工作權益促進協會也到場聲援。（圖擷自搶救消防員臉書）

2022/06/16 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕新北市前消防員張津唯踢爆恩恩爸聽到的錄音內容是新北消防局在「演戲」，遭到新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松控告「加重誹謗」，今（16日）張津唯將到地檢署反告消防局和衛生局，消防員工作權益促進協會也到場聲援。

消防員工作權益促進協會臉書表示，今將陪同吹哨者張津唯到新北地檢署針對新北市消防局長、衛生局長進行司法吹哨行動，呼籲各地不滿長期只能被機關「代表」的基層消防員站出來，捍衛自己能依法行政、不被制度缺漏「甩鍋」、甚至順利提出第一線所看到問題的權利。

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消防員工作權益促進協會提出下列幾點制度問題，希望終止基層僅能被機關「代表」意見，而錯失修正制度缺漏的關鍵時期包含「吹哨者保護」、「制度缺漏不應歸責個人」、「身為人民，有知的權利」等。

同時呼籲新北市政府有責任出來說明，以及提供所有聯繫過程的錄音檔與譯文給家屬，衛生局有義務站出來接受社會各界的問責，消防局不該擅自讓119背鍋，疫情指揮中心如部長所說願意檢討相關事件的發生原因，就應成立中央的調查小組，藉由中央權限盡速完成相關行政調查。

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