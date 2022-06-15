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    首頁　>　政治

    新北「恩恩案」專案報告被否決 民進黨批侯市府「假面四重奏」

    民進黨發言人黃彩玲今質疑，國民黨議員封殺「恩恩事件」專案報告、護航侯友宜，並批侯市府問題交代不清，完美展演「假面四重奏」。（資料照）

    民進黨發言人黃彩玲今質疑，國民黨議員封殺「恩恩事件」專案報告、護航侯友宜，並批侯市府問題交代不清，完美展演「假面四重奏」。（資料照）

    2022/06/15 13:39

    〔記者陳昀／台北報導〕新北市議會民進黨團昨提案邀請市長侯友宜針對「恩恩事件」專案報告，表決時因人數不足未能通過。民進黨發言人黃彩玲今質疑，國民黨議員封殺專案報告、護航侯友宜，並批侯市府問題交代不清，完美展演「假面四重奏」。

    黃彩玲指出，新北市議會民進黨團要求專案報告，就是要給侯市長說明「全力協助」的機會，但不只侯友宜不敢面對解釋，連自家議員都護航不給說明，顯然代表恩恩案別有隱情，不知道事實真相有什麼不可告人，讓市府上下、國民黨為了侯市長演很大。

    黃彩玲說，國民黨新北市議員顯然已經決定和侯市長一起沉淪、掩蓋真相，請新北市民睜大眼睛，看看是哪些人拒絕監督侯市長說明真相？又是誰無視恩恩爸爸的請求？如此辜負市民賦予監督職責，漠視新北市民權益，還堪稱是監督市府的民意代表嗎？

    黃彩玲質疑，至今已第18天，侯市府一堆問題交代不清，簡直完美展演了一曲「假面四重奏」，首先，堅持不給恩恩爸橫向聯繫音檔；其次，演一齣「造假大戲」給恩爸看，連戲是誰下令、誰授權等問題，侯市長都避而不答；再者，把要給恩恩爸的音檔移送檢調，企圖用偵查不公開掩蓋真相，迴避可能的行政疏失；最後，國民黨市議員集體護航，不讓侯市長公開說明案情。

    黃彩玲強調，市議員的工作是為民喉舌，不是為市長掩蓋真相，侯市府跟國民黨市議員，都是新北市民用選票選出的地方父母官跟民代，侯市長到現在連一句道歉都不肯說，更不想給恩恩父母一個交代，鐵了心想以拖待變，負責監督的國民黨市議員竟也配合演出、拒絕監督，這要作為新北市民的恩恩父母情何以堪？未來新北市民遇到不公不義的事，還能相信侯市長跟國民黨的議員嗎？

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