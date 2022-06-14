「恩恩爸」奔找真相 時力嘆：新北府會政治秀口惠實不至

新北市議會今天表決民進黨提案要求新北市長侯友宜到議會就恩恩案進行專案報告，只有24席同意，未達半數，否決了提案。（記者何玉華攝）

2022/06/14 22:22

〔記者何玉華／新北報導〕2歲男童染疫併發腦炎不治，求救送醫的過程到底發生了什麼事?從男童父親在端午節前向中央政府、新北市政府索取錄音檔至今，時代力量新北市黨部主委葉甄宜遺憾的說，半個多月來，多的是口惠而實不至的美麗辭藻，看不見誠懇的同理關懷，將一個理性父親的簡單訴求，攪入一場政治混水中。

葉甄宜說，她原不願就這件事多做政黨性發言，但看了新北市議會連兩天為了要不要讓新北市長侯友宜到議會進行恩恩案的專案報告討論，護航者分不清中央、地方權責，只顧追究中央責任，要陳時中也來新北市議會報告，忽略身為新北市議員監督新北市政的角色，是真無知還是轉移焦點？

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反觀民進黨團先射箭再畫靶，用話術設套卻不聽解釋，或只選擇性理解，與官員唇槍舌劍、各說各話，並無法讓事理越辯越明；她感嘆地說，攻防如果有理有據，乃是民主常態，但荒腔走板的言論，卻讓人搖頭嘆息。

時代力量決策委員、新北市板橋區議員參選人彭盛韶說，恩恩爸爸理性的想要了解過程，何嘗不是多數父母的心聲，無關追不追究責任，新北市政府不用過度緊張，口口聲聲捍衛基層，實則沒有人要找基層麻煩，卻是市府一手將基層推向前線，將市府團隊與民眾切割成了對立面。

彭盛韶表示，每一個孩子都是我們的心頭肉，接連不幸的事件讓許多家有幼童的父母提心吊膽；疫情還沒有過去，不管是醫學上的原因、制度上的原因，越清楚越有助於理性應對，幫助父母勇敢而堅定的面對疫情的不確定性，而不是以防疫之名淪為政治操作。

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