偷拍女同事裙底風光 只分享麻吉1人獲判無罪

台中地院認為陳男只有偷拍的照片，傳給蔡男一人，不構成「散布」而判決陳男無罪。（記者張瑞楨攝）

2022/06/15 16:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子與曾姓女子，是同公司的同事，陳男去年4月28日中午，趁曾女趴在桌上睡午覺時，用手機偷拍曾女裙內身體隱私處，還將照片分享給交情甚篤的蔡姓男同事，蔡男卻認為不妥而轉告公司，公司將陳男解雇，曾女也報警提告，陳男觸犯兩項罪名，曾女後來撤銷告訴，法院裁定「竊錄身體隱私部位罪」，公訴不受理，「散布竊錄之身體隱私部位內容罪」，又因陳男僅分享給蔡男一人，法官認為不構成「散布於眾」要件，判決無罪，可上訴。

判決書指出，陳男上述時間，於辦公室內用手機，偷拍曾女的裙底身體隱私部位，共拍到數張照片，數日後將照片傳給蔡姓同事，蔡男認為不妥，告知公司的副總經理，副總經理調閱監視器查證屬實，將陳男解雇，且將偷拍一事告訴曾女，曾女氣得報警提告，檢方依刑法第315條之1第2款，「竊錄身體隱私部位罪」，及第315條之2第3項「散布竊錄之身體隱私部位內容罪」起訴。

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不過，「竊錄身體隱私部位罪」是告訴乃論，陳男與曾女和解，曾女撤銷告訴，台中地院裁定公訴不受理，至於「散布竊錄之身體隱私部位內容罪」，台中地院審理時，陳男不否認偷拍，再把照片傳送給蔡男，但否認散布於眾的犯意，他辯稱，只把偷拍照片傳給蔡男一人，沒有傳給其他人，應該不構成散布。

法官認為，「散布無故竊錄之內容罪」，所指的「散布」，是散發傳布於公眾之意，也就是要散布於「不特定之人或多數人」，陳男一再堅稱他只有傳給蔡男一人，也沒有證據顯示，蔡男將照片散發到實體公布欄、由數人組成的通訊軟體群組、公開網路社群平台等，不構成「散布」要件，判決陳男無罪，檢方可上訴。

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