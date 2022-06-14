老闆丈夫曾任檢察官！摩鐵藏針孔偷拍警逮1嫌 辯稱「自己欣賞」

高雄市小港區某汽車旅館日前傳出房間內有針孔攝影機，入住吳姓夫婦發現後反映，業者竟嗆「老闆是檢察官，希望不要把事情鬧大」，高雄檢警已經查獲一名男性嫌犯，辯稱裝設針孔攝影機目的為「自己欣賞」，檢警正擴大偵辦，同時釐清被害人數。（示意圖）

2022/06/14 13:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區某汽車旅館日前傳出房間內有針孔攝影機，入住吳姓夫婦發現後反映，業者竟嗆「老闆是檢察官，希望不要把事情鬧大」，高雄檢警已經查獲一名男性嫌犯，辯稱裝設針孔攝影機目的為「自己欣賞」，檢警正擴大偵辦，同時釐清被害人數。

疑似被害人在社群網站「爆料公社」披露後引起軒然大波，高雄地檢署調查，該旅館黃姓旅館負責人的配偶是2019年從台南地檢署離職的檢察官，但黃女從2007年就開始經營汽車旅館，與配偶無關。

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吳姓夫婦5月31日入住汽車旅館後，停留約半小時外出，半夜返回房間，習慣性使用探測針孔攝影機的APP偵測，果真在電視機周邊的裝飾外框出現異常訊號，經檢視原本是栓進螺絲釘的左上方孔洞，疑似有攝影機鏡頭，經通知業者拆開查看，裡頭竟是針孔攝影機，經警方確認是無線傳輸的隱藏式攝影機，因為沒有記憶卡，無法確認錄影內容。

高雄檢警連日偵辦，傳出已查獲一名涉案男性，他疑為了「欣賞」裝設，檢警正擴大調查中。汽車旅館聲稱2年前曾重新裝潢，推估超過1000人入住，檢警正釐清被害人數。

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