涉摩鐵裝針孔偷拍百位正妹嘿咻 建築工深夜羈押禁見

39歲黃姓建築工人深夜被雄檢聲押獲准。（讀者提供）

2022/06/14 22:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市小港區某退休檢察官妻子經營的汽車旅館前陣子傳出房內有針孔攝影機，高雄檢警13日逮捕涉案的39歲黃姓建築工人，除發現他是累犯外，還在他等手機裡找到上百位正妹嘿咻的偷拍影片，雄檢複訊後依犯行重大且有逃亡之虞向法院聲押，高雄地院深夜裁定黃男羈押禁見。

被害吳姓夫婦5月31日從台中南下高雄旅遊，當夜入住小港區某知名汽車旅館，停留約半小時外出，半夜返回房間，懷孕的吳妻準備洗澡時，吳男在電視機周邊的裝飾外框看到異狀，經檢視原本是栓進螺絲釘的左上方孔洞，疑似有攝影機鏡頭，經通知業者拆開查看，裡頭竟是針孔攝影機，警方確認是無線傳輸的隱藏式攝影機，因為沒有記憶卡，無法確認錄影內容。

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高雄檢警成立專案小組偵辦，查出黃姓男子涉有重嫌，13日夜間前往小港區住宅將他逮捕，起出拆裝工具1組、手機3隻、安非他命2小包、吸食器等證物，同時在其手機內發現10餘段偷拍影片，黃嫌應訊時坦承不諱，他說因為壓力大，才想看看民眾到汽車旅館都在做什麼？只是為了純欣賞、紓壓，否認將影片外流或販賣。

檢警調查，黃嫌於今年2月起陸續入住該汽車旅館15次，並在3個房間內裝設相同型號針孔攝影機，由於該無線傳輸攝影機只能即時觀看，因此黃男只來得及側錄下10餘段。該汽車旅館2年前重新裝潢，估算約有2千人入住，檢警查察3個房間留下的影片，初估至少數百人被偷拍，目前已通知15組被害人到案協助。

據悉，未婚的黃嫌為建築工人，月薪有6、7萬元，卻有竊盜、妨害秘密罪前科，他近年追求一名女子遭拒，竟然以闖空門的伎倆潛入她的住家，在浴室裝設隱藏式針孔攝影機，偷窺該女子洗澡多時，直到東窗事發被逮，沒想到不思悔改還偷窺不特定人，引來軒然大波。

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