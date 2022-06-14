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    首頁　>　社會

    男子2度惡搞交通 光著上半身自備手銬自囚彰化地檢署大門

    黃姓男子（紅圈處）撬開號誌箱，將原本綠燈的路口瞬間變成紅燈，造成交通大亂。（民眾提供）

    黃姓男子（紅圈處）撬開號誌箱，將原本綠燈的路口瞬間變成紅燈，造成交通大亂。（民眾提供）

    2022/06/14 17:44

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣黃姓男子昨天在員林市街頭拿「廣告陸橋」擋車道，大鬧街頭被逮，今早11時，他光著上半身又走在員林市街頭，卻拿工具撬開號誌箱，將多個路口變紅燈，造成交通大亂，連續2天惡搞員林市區交通，黃男破壞完後還大搖大擺走到彰化地檢署，拿出手銬自囚在大門前，行徑讓人傻眼，警方獲報到場將他逮捕，依違反社會秩序維護法及竊盜、妨害公務等罪嫌偵辦。

    黃男今天惡搞交通號誌的影片，全被路口監視器拍到。警方調查，11時30分獲報，有一赤裸上身男子在中山路二段大搖大擺走在馬路中間，看到路口號誌箱就靠過去，疑似拿出工具撬開，接著胡亂更動設定，讓路口原本順暢的綠燈瞬間變成紅燈，有用路人發現趕緊煞車，差點發生車禍，險象環生。他見警方到來便拿出手銬，將自己靠在地檢署門口，隨後將他帶回派出所訊問。

    員林派出所表示，黃男有精神障礙，他昨天早上11點因被擦撞造成情緒激動，在員林市中正路拿廣告陸橋擋車道，警方獲報拘捕後先將他強制送醫治療，未料當天就被放出，今早11點半，黃男出現中山路與莒光路口，接著就開始破壞中山路多個路口號誌箱，並將路口號誌全切換為紅燈，造成交通大亂。

    警方表示，經查黃男自備手銬為警局所有，初步研判為黃男昨日於候詢區等待強制送醫時，發現地上有掉落手銬一副，於是乘機撿起偷藏於褲子口袋。全案訊後，黃男涉及違反《社會秩序維護法》及《刑法》竊盜、妨害公務等罪嫌，因黃男疑有精神障礙，訊問後將先強制送醫。

    彰化員林中山路，今早11時出現多個路口號誌異常，一度造成市區大塞車。（民眾提供）

    彰化員林中山路，今早11時出現多個路口號誌異常，一度造成市區大塞車。（民眾提供）

    黃男光著上半身走在員林市街頭，見到有紅綠燈號誌的路口就打開號誌箱惡搞。（民眾提供）

    黃男光著上半身走在員林市街頭，見到有紅綠燈號誌的路口就打開號誌箱惡搞。（民眾提供）

    黃男13日在員林市街頭拿廣告陸橋檔車道，大鬧街頭被逮。（民眾提供）

    黃男13日在員林市街頭拿廣告陸橋檔車道，大鬧街頭被逮。（民眾提供）

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