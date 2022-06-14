摸鳥猥褻國小男童195次 宜蘭補習班狼師判3年6月

宜蘭地方法院。（記者蔡昀容攝）

2022/06/14 16:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣某補習班發生男老師性騷小學男童事件。小明（化名）指控唸小學時，郭姓輔導老師以每週3次頻率伸手摸他的生殖器，有一次脫去他的褲子猥褻。宜蘭地方法院判決，郭男猥褻未滿14歲男童195次，依妨害性自主罪，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑3年6月。

判決書指出，郭姓男老師在2016年3月至2017年6月間，以每週3次的頻率，在補習班櫃台、茶水間、改作業處，伸入小明褲內摸生殖器，其中一次則是在茶水間脫小明褲子猥褻，法院以最有利於被告之次數計算，猥褻行為共計195次。

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小明供稱，自己成績不好，常被打，而郭男是老師，令他很害怕，所以當下沒有抗拒；上國中之際，向父母要求更換補習班，才遠離男老師，高中寫作業時，在文中披露此事，事件才曝光。

郭姓老師否認犯行，與其辯護人辯稱，補習班人流多，如有此事應該會被發現，小明師長、親友也應該發現，但未有人知曉，此外小明供稱會留在補習班到晚上11點，但據其家長和補習班負責人證實，頂多到晚上8點多，與事實有出入；法官認為，小明可能因為與父母、同學關係疏離，受侵害後未向他人說起，且一般相關犯罪多是隱密、不易發現之際犯案，而時間點錯誤，常人未必能如機器精準捕捉經歷之事，考量小明證詞有其特殊性，因此未採信郭男一方所辯。

郭男經過測謊，3個問題中，2個出現不實反應，一個無法判讀。郭男辯護人辯稱，測謊鑑定外在因素影響眾多，且郭男個性內向，可能導致測謊結果與實際有差異，且其中一個問題，測謊單位難以判讀，是否真的是郭男說謊，有可疑之處，但法官認為，過程無瑕疵可言，未採信郭男一方說法。

法院認為，小明是未滿14歲男子，思慮未臻成熟，身心仍處發展階段，郭男竟利用指導課業的機會，對小明猥褻，影響小明身心健康和人格發展，應受一定程度的刑事非難，考量郭男過去無前科、未坦承的犯後態度等一切情狀，郭男涉嫌對未滿14歲者猥褻195次，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑3年6月。

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