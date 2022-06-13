同樣在廟會！攝影腳架在屏東失竊 3個月後台南找回

南市六分局員警在十二日廟會中協助四十多歲的陳姓男子找回三個月前在屏東廟會失竊的兩支心愛攝影腳架。（警方提供）

2022/06/13 19:21

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區米街廣安宮12日舉行安座遶境活動，市警六分局部署廟會勤務、維持交通秩序，傍晚6時許在夏林路與福吉路口，1名男子撥打110報案指他3個月前在屏東廟會遭竊的攝影腳架，竟出現在他人機車踏板上，六分局員警即派員前往查處，查獲同為宗教攝影同好的竊嫌，並找回受害男子心愛慣用的腳架，這意外破案的巧合，也讓被害人嘖嘖稱奇。

昨天的米街廣安宮安座遶境活動，六分局警方為使治安平穩、交通順暢，事前多次與主辦單位會勘，並嚴密部署警力在各路口，不料12日傍晚在夏林路與福吉路口，竟傳出有竊嫌藏於其中。

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警方獲報前往，40多歲的陳姓被害男子說他之前失竊的2支心愛慣用攝影腳架，竟出現在1輛機車的腳踏板上，因為對心愛的腳架，他有換上特殊的金色扣環與藍色皮套，所以一眼就認出來，是他3個月前在屏東市民族路參加廟會時遭竊的，價值約新台幣8000元。

對於他人腳架放在自己機車上，涉行竊的31歲賴姓男子向員警坦承這兩支腳架確是3個月前在屏東廟會偷得的。警方並了解，賴嫌與陳姓被害人都是廟會攝影愛好者，平時會追著各地的大型廟會活動跑。

被害陳男感謝台南警方協助破案，也對冥冥之中的巧合大感吃驚，莫非是天理昭彰？警方強調，執法公務員依據的是科技、科學和法律，難對此巧合多做評論。但員警也有最深沉的信仰是「法網恢恢、疏而不漏」、也呼籲民眾「歹路不通行」，不要存有僥倖心態以身試法，違法一定會付出代價，不論老天有沒有看在眼裡，警察和法律，早晚會找上你！

南市六分局員警查獲三十一歲賴姓男子（照中人）的機車踏板上放有四十多歲陳姓男子的心愛攝影腳架。（警方提供）

南市六分局員警查獲三十一歲賴姓男子的機車踏板上放有四十多歲陳姓男子的心愛攝影腳架。（警方提供）

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