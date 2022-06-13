同樣在廟會！攝影腳架在屏東失竊 3個月後台南找回
2022/06/13 19:21
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區米街廣安宮12日舉行安座遶境活動，市警六分局部署廟會勤務、維持交通秩序，傍晚6時許在夏林路與福吉路口，1名男子撥打110報案指他3個月前在屏東廟會遭竊的攝影腳架，竟出現在他人機車踏板上，六分局員警即派員前往查處，查獲同為宗教攝影同好的竊嫌，並找回受害男子心愛慣用的腳架，這意外破案的巧合，也讓被害人嘖嘖稱奇。
昨天的米街廣安宮安座遶境活動，六分局警方為使治安平穩、交通順暢，事前多次與主辦單位會勘，並嚴密部署警力在各路口，不料12日傍晚在夏林路與福吉路口，竟傳出有竊嫌藏於其中。
請繼續往下閱讀...
警方獲報前往，40多歲的陳姓被害男子說他之前失竊的2支心愛慣用攝影腳架，竟出現在1輛機車的腳踏板上，因為對心愛的腳架，他有換上特殊的金色扣環與藍色皮套，所以一眼就認出來，是他3個月前在屏東市民族路參加廟會時遭竊的，價值約新台幣8000元。
對於他人腳架放在自己機車上，涉行竊的31歲賴姓男子向員警坦承這兩支腳架確是3個月前在屏東廟會偷得的。警方並了解，賴嫌與陳姓被害人都是廟會攝影愛好者，平時會追著各地的大型廟會活動跑。
被害陳男感謝台南警方協助破案，也對冥冥之中的巧合大感吃驚，莫非是天理昭彰？警方強調，執法公務員依據的是科技、科學和法律，難對此巧合多做評論。但員警也有最深沉的信仰是「法網恢恢、疏而不漏」、也呼籲民眾「歹路不通行」，不要存有僥倖心態以身試法，違法一定會付出代價，不論老天有沒有看在眼裡，警察和法律，早晚會找上你！