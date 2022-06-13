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    花縣警局門戶失守？ 竊賊入侵新建大樓偷走逾400公斤電纜線

    竊賊入侵花蓮縣警察局新建大樓（右）內，偷走逾4百公斤電纜線。（記者王峻祺攝）

    竊賊入侵花蓮縣警察局新建大樓（右）內，偷走逾4百公斤電纜線。（記者王峻祺攝）

    2022/06/13 15:58

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕太歲頭上動土！花蓮縣警察局獲中央前瞻計畫補助近6億元，在原址北側及西側新建「警勤科技大樓」暨「綜合大樓」，預計10月落成，未料11日卻遭膽大竊賊潛入後，還成功偷走8綑、逾400公斤重的電纜線，消息一出讓外界譁然，質疑守護花蓮治安要塞的門戶失守。對此，花蓮縣警局否認，表示工地安維由承包商負責，未來將連同警方加強夜間巡邏守望密度。

    花蓮縣「警勤科技大樓」緊鄰縣警察局大樓，2棟樓間相隔不到數公尺，距離30公尺外還有門口駐警，11日凌晨2點多，有2名竊賊躲過警眼，疑似從側面外牆翻入後，自窗戶入侵新建大樓內，偷走400多公斤重、市價超過5萬元的電纜線，隔日遭工程人員盤點發現後報案。

    由於新建大樓仍於縣警局圍牆範圍內，針對門戶遭入侵被竊走電纜線一案，警方格外重視，隨即完成現場採證及調閱相關監視器，目前已鎖定2名犯嫌，並報請檢察官指揮及核發拘票。

    花蓮縣警察局副局長柯政君說，新建大樓工區設有圍籬，工地安維由承包商負責，工程人員及車輛統一由警察局後門出入，承攬商對此表示損失部分為備用材料，不影響工期，新建工程可如期進行。

    他說，有鑑於此，已請承包商務必落實工區安全管理，強化工區監控系統，並要求承包商保全人員應不定時夜間巡視，警方、轄區派出所及縣警局駐地保安隊，均會同步加強該工區安全措施，防制任何不法情事。

    被竊賊入侵的新建大樓（右）緊鄰花蓮縣警局（左），30公尺外還有門口駐警。（記者王峻祺攝）

    被竊賊入侵的新建大樓（右）緊鄰花蓮縣警局（左），30公尺外還有門口駐警。（記者王峻祺攝）

    10月將落成的花蓮縣警察局「警勤科技大樓」，11日遭竊賊入侵，偷走400多公斤重、市價超過5萬元的電纜線，隔日遭工程人員盤點發現後報案。 （記者王峻祺翻攝）

    10月將落成的花蓮縣警察局「警勤科技大樓」，11日遭竊賊入侵，偷走400多公斤重、市價超過5萬元的電纜線，隔日遭工程人員盤點發現後報案。 （記者王峻祺翻攝）

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