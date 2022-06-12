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    首頁　>　社會

    惡劣！ 竹東8旬獨居老翁遭竊 2賊狂毆還鎖在廁所

    獨居阿公今天（12日）凌晨2點多住家遭2個小偷闖入，竟遭小偷壓地撞頭狂毆打，造成被害人全身是血；竹東警分局表示，接獲鄰居報案後，已調閱監視器，目前已鎖定特定對象積極追緝中。（被害人孫女提供）

    獨居阿公今天（12日）凌晨2點多住家遭2個小偷闖入，竟遭小偷壓地撞頭狂毆打，造成被害人全身是血；竹東警分局表示，接獲鄰居報案後，已調閱監視器，目前已鎖定特定對象積極追緝中。（被害人孫女提供）

    2022/06/12 15:05

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮台3線一處巷內的80多歲劉姓獨居阿公，今天凌晨2點多住家遭2個小偷闖入，疑因被阿公發現，竟狂毆打老翁，並壓地撞頭，造成被害人全身是血，還將他關進廁所不讓他求救；竹東警分局表示，接獲鄰居報案後，已調閱監視器，目前已鎖定特定對象積極追緝中。

    被害人孫子女將阿公的遭遇貼在臉書社團「新竹爆料公社」，引起網友公憤。貼文痛訴，「今天凌晨在竹東阿公家發生一件令人髮指、極為恐怖的事情，阿公家凌晨遭2個小偷闖入，一個戴口罩、一個戴面罩，搶走錢包、手機等就算了，不僅狂毆打老人家，還壓在地上打，用頭撞木頭，最後更將滿身傷滿身血的阿公鎖在廁所，不讓他求救。」所幸鄰居聽到聲音報警。

    竹東警分局表示，今天凌晨2點許，接獲報案稱竹東鎮中豐路3段某民宅發生竊賊侵入竊取財物案件，據報被害人80多歲劉姓老翁在家中發現住家2樓陽台疑似有人入侵，前往查看時，突遭2名竊嫌控制在地，期間造成被害人臉部撞擊地面受傷流血，而2嫌隨即逃離現場。

    警方獲報到場除將被害人立即送醫救治外，另已組成專案小組展開調查、採證，並調閱周遭沿線監視錄影器，目前已鎖定特定對象積極追緝中。

    被害人親友並在臉書沈痛呼籲：「真的無法想像這件事就發生在自己阿公身上，小偷你偷錢就算，怎麼可以這樣打80歲老人家打成這樣，根本致人於死地，請問大家有什麼辦法把蓄意傷人加偷竊者繩之以法？真的很痛心又很難過，提醒竹東大家半夜務必鎖好門窗，保護好自己、家人、老人、小孩，阿公因為顱內出血現在在醫院觀察中，希望阿公沒事，祈求平安！」

    2竊賊將劉翁毆打遍體鱗傷後關進廁所不讓他求救。（被害人孫女提供）

    2竊賊將劉翁毆打遍體鱗傷後關進廁所不讓他求救。（被害人孫女提供）

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