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    神指引！台中嬤上教會迷航10小時 警「臉書大神」搭起回家線

    阿嬤一早出門上教會，卻因失智發作迷途。（警方提供）

    阿嬤一早出門上教會，卻因失智發作迷途。（警方提供）

    2022/06/13 13:52

    〔記者許國楨／台中報導〕神指引！台中市一名阿嬤10日一早出門上教會，卻因失智發作迷航10小時，直到晚間才拖著疲憊步伐走進距住處約4公里遠外速食店求助，警方獲報到場時，阿嬤一問三不知只記得兒子姓名，碰巧處理員警有位臉書好友就跟阿嬤兒子同名，還曾在教會有幾面之緣，立即透過臉書Messenger與對方通話確認，讓阿嬤平安回家。

    台中市第二分局立人派出所當晚接獲西屯路、德化街口的速食店報案，表示店內一名75歲的陳姓阿嬤疑似迷途，需警方協助，巡邏中員警吳良政、周明儀獲報趕往時，發現阿嬤神情茫然地坐在店內，面對員警詢問相關姓名及年紀等資料都說不記得，身上也未攜帶證件或手機。

    正當一籌莫展之際，阿嬤突提及有一個兒子，員警進一步詢問姓名，阿嬤倒是記得清清楚楚，回答得相當精確，巧合的是，周員聽到時也覺得十分耳熟，原來有位臉書好友與其子同名，雙方也曾在教會相遇多次，立刻透過臉書Messenger與對方通話。

    果然，阿嬤兒子在早上11時就已經向警方通報母親失蹤，這下總算放下心中大石，直說「這是神的指引吧」！同時間員警確認阿嬤身分後，得知她整日沒進食，直接在速食店內買了餐點讓她充飢，趕到派出所的兒子看到母親安然無恙地吃著員警購買的餐點，直說不好意思，再三感謝員警協助後才離去。

    分局長陳家銘表示，家中若有失智長者，可向相關單位申請愛心手鍊、手環等，可加速聯絡家屬的時間，避免獨自在外易發生危險；另獨自照護長者之家屬，可多加利用關懷訪視等社會福利服務，避免緊急狀況發生，造成不可挽回憾事。

    員警透過臉書找到阿嬤兒子，讓阿嬤平安回家。（警方提供）

    員警透過臉書找到阿嬤兒子，讓阿嬤平安回家。（警方提供）

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