泰籍台僑夫妻2屍4死命案 鄭文燦慰勉：10小時鎖定嫌犯不易

桃園市長鄭文燦（中）市府警察局長許錫榮（左）陪同慰勞桃警團隊辛勞。（記者李容萍攝）

2022/06/12 19:12

〔記者李容萍／桃園報導〕高鐵桃園站旁停車場發生泰籍台僑夫妻2屍4死命案，檢警案發後火速鎖定凶嫌已逃至泰國，桃園市長鄭文燦今（12）日由新上任的市府警察局長許錫榮陪同前往中壢警分局慰勉員警案發火速釐清死者身分及凶嫌犯案過程，鄭文燦表示，這件跨縣市、跨國境犯罪行為，警方案發分工合作，很快追蹤到新北市土城命案現場，「10小時鎖定嫌犯破案」很不容易。

鄭文燦表示，桃園高鐵站前停車場發生2屍4死命案凶殺命案，這是跨縣市、且是跨國境的犯罪行為，警方團隊分工合作，在有限時間採證鑑識、調閱大量資料下，靠著偵辦能力、細緻分工，才能在10小時鎖定凶嫌身分破案，知道嫌犯已經出國潛逃事證，很不容易，他希望透過刑事局跨國系統聯繫泰國警察，將犯罪者繩之以法引渡來台，這項跨國合作有賴刑事局進一步努力。

請繼續往下閱讀...

中壢警方表示，命案發生後，警方調查這對泰籍台僑夫妻的交友狀況，調閱該車停放高鐵站前的沿途數百支監視器，發現該車來自新北市土城，查出涉案泰籍凶嫌9日搭機潛逃出境， 警方循線在新北市土城嫌犯住處勘察命案第一現場，查出王嫌殺害李女夫妻後搬運上白色BMW休旅車棄屍桃園高鐵站旁停車場。

桃園市長鄭文燦（右7）市府警察局長許錫榮（右8）陪同慰勞桃警團隊辛勞。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦（中）市府警察局長許錫榮（左2）陪同慰勞桃警團隊辛勞。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法