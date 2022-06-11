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    國民黨前高官遭狗啃咬受傷20處 「瑪莉」飼主判刑3月、賠8萬元

    國民黨前副秘書長張榮恭。（資料照）

    國民黨前副秘書長張榮恭。（資料照）

    2022/06/11 20:43

    〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨前副秘書長張榮恭，2021年間為了救自己的狗「花花」，慘遭王姓女子飼養的狼犬「瑪莉」撲倒啃咬，傷勢多達20處，張榮恭氣得提起刑、民事告訴。刑事部分，王女前被士林地院判刑3月確定；民事部分，王女日前被判賠8萬元。

    判決指出，2021年2月13日，張榮恭從住處下樓、欲前往停車場關掉老婆的汽車大燈，看到「瑪莉」追逐他的愛犬「花花」，趕緊上前護狗，未料反被「瑪莉」撲倒啃咬。張尖叫求救，妻子聽到呼救聲，衝下來一把抓起「瑪莉」救夫，但張已受傷20處，氣得提起過失傷害告訴，並求償20萬餘元的精神慰撫金與醫藥費。

    刑事部分，王女一審原僅被判處拘役55日，但二審認為她拒不到庭，還反告張榮恭、張妻予證人，甚至告發一審法官涉犯殺人、恐嚇等罪，無悔悟之心，加重改判刑3月，得易科罰金9萬元，全案確定。

    民事部分，張榮恭表示遭到「瑪莉」啃咬後就放聲大叫，整個社區都聽到，此時王女帶著另一隻大狼狗進來，讓他非常惶恐，憂心再被另一隻狗咬恐危及生命，幸好妻子與三樓鄰居父子帶著雨傘衝下來，他才脫離險境。

    士林地院簡易庭認為，由張榮恭陳述可以想見當時他的內心驚恐，聽聞者亦感到情況危急而衝往救援，飼主王女另牽一隻狼犬進入現場，目睹張身處險境，混身是傷，竟站立一旁，既不出聲喝斥「瑪利」，亦不出手攔阻，倘若該狼犬見同伴攻擊，也被誘發相同攻擊行為，後果不堪設想。

    士院考量張榮恭受傷達20處之多，傷勢非微，綜合考量後判王女應賠償8萬元精神慰撫金及680元醫藥費，可上訴。

    張榮恭在國民黨內處理兩岸事務長達30年，2020年間曾質疑國民黨改革委員會提出的新兩岸論述「淡化」九二共識，並強調九二共識不只是歷史事實，現在仍然實際運作。

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