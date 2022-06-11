婦人遇詐團將計就計 聯手警活逮2車手

葉姓車手在花圃取款時被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

2022/06/11 16:10

〔記者邱俊福／台北報導〕一名67歲郭姓婦人日前遇到「假檢警」詐騙集團來電，以涉及詐領防疫保險金，需交付自身存款予以監管設局，就在赴銀行領款前一刻，警覺有異報警，隨後跟轄區北市警信義分局吳興街派出所合作，將計就計，假意受騙，順利誘出前來取款的2名車手，當街將他們活逮送辦。

警方表示，上月底，郭婦接獲詐騙集團來電，對方分別輪流扮演「國泰產險人員」、「地檢署朱檢察官」及「刑事局165專線李淑華警官」，以涉及案件須監管存款施詐，起初郭婦信以為真，本週四中午即前往北市莊敬路住家附近的一家銀行，依指示提領79萬5千元欲交付對方監管。

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但郭婦領錢時，突然感覺不對，立即打電話給警方詢問，驚覺受騙，便跟警方合作，先假裝上當，並拍攝鈔票及提領證明回報詐騙集團以取信歹徒，隨後將錢存回，並於返家後以廢棄紙張偽裝成一捆捆鈔票後裝入提袋內，再依對方指示放置於住家附近花圃，警方則派員在附近埋伏監控。

不久，19歲葉姓男子前來取款，並將取得的贓款依指示放在隔壁巷子一輛汽車後面，警方隨即先逮捕葉男，又埋伏等候到另名前來取款的23歲黃姓男子，警方再將他壓制逮捕。

警詢時，警方發現2車手都是自桃園搭計程車北上犯案，得手後可分得贓款的百分之5的為酬庸，詢後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，並將持續向上溯源，追查其他共犯。

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葉姓車手被逮。（記者邱俊福翻攝）

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