不到3月大孫子確診高燒！阿公攔路求助 警車火速開道送醫

蔡姓民眾逆向攔警車，抱孫子下車向警方求助。（讀者提供）

2022/06/10 18:26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕1名未滿3個月男嬰由家人快篩陽性，因抵抗力弱又高燒39度、呼吸急促，致電119救護車無法即時派遣，阿公急忙攔下警車，蜂笛護送至醫院。

岡山警分局表示，前峰派出所值勤員警石宗立今天中午1點32分許，於前峰路段執勤遇對向車輛疾駛而來，蔡姓民眾（61歲） 逆向攔路，隨即從後座抱出男嬰，到警車旁焦急詢問能否協助引導前往義大醫院。

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警方聽到男嬰確診陽性，不假思索，立即沿路鳴笛開路，引導蔡男駕駛自小客車由岡山至燕巢區，全程13公里路程原需超過30分鐘車程，僅花費約15分鐘即抵達義大醫院急診室。

前峰所長陳邦郁説，警車在下午1點48分抵達義大急診入口，員警簡單詢問資料，未耽誤就醫時間即由嬰童父母、阿公送進醫院。

高雄市疫情指揮中心為縮短病童領藥流程，於區域醫學中心院外設置快篩陽性小兒特診，義大醫院也設置專區服務病童。

義大醫院指出，新冠小兒專區下午診療不少病童，出示快篩陽性就由醫護立即診斷開藥，至於病童個資不便透露。

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