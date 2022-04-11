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    害北市府損失5億遭柯文哲罵「非常賤」 前處長判10年定讞

    台北巿政府聯合開發處前處長高嘉濃涉美和市弊案，判10年定讞。（資料照）

    台北巿政府聯合開發處前處長高嘉濃涉美和市弊案，判10年定讞。（資料照）

    2022/04/11 11:10

    〔記者溫于德／台北報導〕台北巿政府聯合開發處前處長高嘉濃、前課長王銘藏，被控任內在捷運新店機廠聯合開發案（美河巿弊案）使用不實鑑價報告，低估土地成本、高估建築成本，使北巿府少分配近2000坪的樓地板面積，蒙受5億多元損失。市長柯文哲曾痛批2人「非常的賤」。高等法院更一審依貪污治罪條例中的「對主管事務犯圖利罪」，重判高10年、王4年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

    此案源於，監察院2015年通過糾正、彈劾案，認定高嘉濃等人於2006年間，於北市府與日勝生公司聯合開發位於小碧潭捷運站的美河市建案中，低估土地成本、高估建築成本，疑雲重重，移送檢調調查。

    台北地檢署查出，高嘉濃、王銘藏2人以偽造的鑑價報告圖利日勝生，故意虛增建築成本，導致北巿府可獲分配的樓地板面積減少1932坪，損失5億多元，以貪污等罪起訴2人。

    法院審理時，高、王互踢皮球。高嘉濃供稱此案由王銘藏主導，所有簽呈都是王銘藏和江姓課員處理，他沒有決定權，也未竄改鑑價報告。

    王銘藏則說，他是奉高嘉濃的指示盡快辦理，不實鑑價報告由高嘉濃提供，他因為很尊重高嘉濃這位長輩長官，也迫於高嘉濃限期辦好的壓力，才做錯事。

    一審台北地院依對主管事務犯圖利罪，判高嘉濃10年徒刑、褫奪公權6年；王銘藏4年、褫奪公權2年。二審高院雖認定2人偽造鑑價報告，但報告對權益分配無拘束力，也無證據證明日勝生公司有不法獲利，改依刑責較輕的公務員假借職務上機會行使偽造文書罪，判高4年徒刑，王2年、緩刑5年。更一審維持一審判決結果，最高法院駁回上訴定讞。

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