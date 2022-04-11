現增1.2億元救虧損子公司 農林前董事長林金燕被控背信獲不起訴確定

時任台灣農林董事長兼總經理的林金燕。（資料照）

2022/04/11 10:47

〔記者錢利忠／台北報導〕時任台灣農林董事長兼總經理的林金燕，被控身兼子公司台林投資董事長期間，於2012至2013年間主導農林及台林，以現金增資1.2億元挹注雋大，並高買低賣雋大股份，涉及掏空及非常規交易；不過台北地檢署認為，雋大因虧損致淨值為負，需母公司注資維持營運，成為拖累農林的燙手山芋，出脫雋大是經董事會決議，今年3月8日將林金燕不起訴；經高檢署駁回再議後，林金燕獲不起訴確定。

林金燕庭訊時否認涉及證券交易法之非常規交易及背信罪，她辯稱農林與台林合計持有雋大過半股權，2010年雋大發生財務危機，依農林的規定，不能借錢給子公司，但當時如果不救雋大，雋大一定會跳票，雋大的供應商一定也會找農林求償，屆時農林將無法脫身，她才決定向農林董事會報告，並經董事會決議賣掉雋大。

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林金燕供稱，因雋大是工程公司，每項工程保固責任都是10年以上，買主沒有準備一大筆錢根本無法接手，而當時雋大經營不善，幾乎每個案子都賠錢，因此也沒人要買，她才決定以增資方式挹注資金給雋大，目的是希望農林、台林能出清雋大股票，降低雋大虧損對母公司的影響，由於當時雋大淨值為負數，以每股0.1元或1元出售，這售價是高於雋大的淨值，不算是低賣。

檢方調查，雋大於2012年至2013年增資發行新股時，以每股10元作為發行價格，農林、台林分別以每股10元認購雋大，以當時的時空背景而言，該股份發行價格應無違法之處，而雋大為農林的子公司，於2011至2013年度的每股淨值，分別為-2.0572元、-1.015元、-2.692元，林金燕分別以每股0.1元、1元出售農林、台林所持有的雋大股份，均高於雋大當時的淨值，且出售雋大股份後，即可降低2家公司於年度財報中必須承受雋大鉅額虧損的比例，有助於改善農林的財務體質，難認定股權交易涉及掏空等不法。

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