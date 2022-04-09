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    妻生產等錢用辦貸款 帳戶被騙逆轉判無罪

    妻子生產辦貸款，帳戶被騙吃官司，被高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

    妻子生產辦貸款，帳戶被騙吃官司，被高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

    2022/04/09 23:29

    〔記者鮑建信／高雄報導〕呂姓男子涉嫌提供銀行帳戶給詐欺集團，被地院依幫助詐欺取財罪判刑4月，但高雄高分院認為當時他妻子生產急需用錢，加上事後發現有異立馬報警，沒有詐欺犯意，改判無罪，仍可上訴。

    檢方指出，2019年12月22日下午5點多，被告呂男在屏東縣屏東市廣東路全家便利商店屏東勝利店，把自己申辦的國泰世華和新光銀行帳戶的存摺封面影本、提款卡，寄與自稱銀行專員「劉宗賢」男子。

    呂並在1個小時前，透過LINE將該帳戶提款卡密碼傳送予「劉宗賢」，致使詐欺集團利用這些帳戶，騙得10餘萬元。案經屏東分局依詐欺罪嫌，將呂嫌移送屏東地檢署偵辦並起訴後，屏東地院判處徒刑4月，可易科罰金，他不服上訴高雄高分院。

    呂男告訴承辦法官說，當時妻子生產等著用錢，才會跟自稱是王道銀行專員「劉宗賢」的人聯絡要辦貸款，對方說可以幫他做財力證明，看起來可以多借一點錢，當時沒有覺得很奇怪，後來是對方要他去補登存摺，才發現帳戶被盜用，並趕快去報警，否認犯行。

    2審合議庭法官調查，案發當時呂妻的確要生產，還欠醫院醫療費用，而他的戶頭也沒有多少錢，後來他發現不對勁，也馬上報警處理，檢方又無法提出更有說服力的證據，因此改判無罪。

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