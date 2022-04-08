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    高雄3線1星督察喝花酒判11年 再判撤職停用4年

    高雄市警局督察室前督察孫啟義。（資料照，翻攝臉書）

    高雄市警局督察室前督察孫啟義。（資料照，翻攝臉書）

    2022/04/08 17:21

    〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市警局三線一星督察孫啟義（案發後停職），職司查緝色情場所，自己卻涉嫌接受業者喝花酒，還收賄34萬8000餘元，護航業者無照營業。孫啟義前被依貪污罪判刑11年，日前再被懲戒法院判決撤職，停止任用公務員4年。

    判決指出，孫啟義2010年12月25日起至前年7月23日止，擔任高雄市警局督察室督察，複雜查緝轄區內的色情營業場所，沒想到他明知劉姓業者所經營的「佳佳小吃店」內有越南籍女子脫衣陪酒等營利行為，卻故意不予查緝，還允諾關說同仁臨檢的勤務事項。

    劉男為報答孫啟義，招待他喝花酒、按摩、出國旅遊、買家電，甚至連孫啟義修繕鐵皮屋的工程費用，都由劉男支付。期間警察臨檢「佳佳小吃店」的次數、強度降低，無照營業亦未被移送高雄市政府裁罰。

    案經人檢舉，高雄地檢署指揮廉政署、警政署政風室偵辦，認定孫啟義嫌疑重大，依貪污罪起訴，一、二審均判11年徒刑，褫奪公權5年，孫因此被核布停職，並移送懲戒法院。

    懲戒法院指出，孫啟義職司員警違法犯紀案件的查處，以及員警考核規劃、執行及督導等工作，卻違背職務收受賄賂及不正利益，所犯情節非輕，除觸犯貪污罪，並有違法失職行為，嚴重損害政府信譽。

    懲戒法院批評，孫啟義不僅未能潔身自愛以為表率，更對受其督導的員警關說，並收受賄賂及不正利益，違失行為情節非輕，嚴重敗壞警界風紀與影響社會風氣治安，惟考量金額非鉅，評議後判撤職，停止任用公務員4年，可上訴。

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