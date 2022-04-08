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    遭索馬利亞海盜綁架1672天 7名中國漁工告台灣船東獲判賠近9百萬

    台資阿曼籍漁船Naham3遇海盜，船長鍾徽德反抗海盜時被開槍射殺。（資料照）

    台資阿曼籍漁船Naham3遇海盜，船長鍾徽德反抗海盜時被開槍射殺。（資料照）

    2022/04/08 14:35

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕2012年3月遭索馬利亞海盜挾持的台資阿曼籍漁船Naham3，船長鍾徽德反抗被海盜開槍打死，28位船員被關押長達4年7個月，直到2016年10月才獲釋，7名中國籍漁工跨海向船東提告求償這段時間的薪資，高雄地院審理後，判船東應賠近9百萬元。

    判決指出，阿曼籍漁船「Naham3」號2012年3月26日，在公海被索馬利亞海盜劫持，船上共29名船員，其中船長鍾徽德、輪機長沈瑞章為台灣人，另外有10名中國籍漁工，還有來自菲律賓、印尼、越南、柬埔寨的17名船員。

    船長鍾徽德試圖丟折凳反擊海盜，但還沒砸到就被開槍打中喉嚨，中槍後船長跑進機艙躲藏，後來海盜把鍾徽德找出來時他已斷氣，屍體一直放在漁船冰庫裡面冷凍。沈瑞章等其餘28人被拘禁在索馬利亞某島嶼上的小漁村長達4年7月（共1672天），有2人在囚禁期間病死。

    根據監院調查報告，沈瑞章等人被關押時，船東不願政府介入，並認為可獨立解決，直到船東付贖失敗，政府安排相關國際組織與船東接洽，船東不信任國際組織，態度反覆，導致沈等人一直無法獲釋，直到2016年10月在英國談判專家介入後，船東聲稱花了8千萬並賣掉兩艘船才解決此事。

    被囚的沈瑞章等人獲釋返回各國後，王姓等7名中國籍漁工跨海向船東提告求償被囚的4年7個月期間未付薪水，並聲稱他們當初上船後，本來沒有要去被擄的海域作業，是船東說公司有另艘船在該海域捕了很多鮪魚，要他們也去該處捕撈，還強調有聘雇3名斯里蘭卡籍傭兵保護大家，結果才剛到該海域就遇到海盜，船長還被打死。

    高雄地院審理時，船東否認有指派Naham3去該海域捕撈鮪魚，還說他們被囚期間無法提供勞務，責任不該是公司要付，因此拒絕補償薪資；但法官根據相關文件及報告，認定王姓等7名中國籍漁工確實受雇船公司，且農委會漁業署多次發函提醒該海域有海盜，但船公司仍指派漁船前往作業導致綁架事件，船公司應負起責任，判賠近9百萬元薪資缺口給7名漁工，可上訴。

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