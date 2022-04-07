澎湖救傷女英雄不留名…消防員找到人公開表揚

澎湖縣政府消防局長許文光，力邀莊少慈加入義消行列（記者劉禹慶攝）

2022/04/07 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凌天航空醫療組員莊少慈，日前休假行經車禍現場，義無反顧照料受傷女騎士，事後又默默離開行善之舉，經本報獨家披露後，澎湖縣政府消防局今日公開表揚，由局長許文光頒發感謝狀，表彰人性光明面。

澎湖縣政府消防局表示，4月4日下午馬公市案山里76-1號前道路，發生一起貨車與機車擦撞交通事故，造成女性機車騎士受困於車底，動彈不得，就在消防局派員到場救助傷患脫困的同時，一名女子途經該處，主動協助救護傷患，給予心理支持，安定其情緒，整個過程的畫面，令人印象深刻，傷患脫困後，女子未留下任何名姓就默默離去。

請繼續往下閱讀...

女子善舉經本報獨家報導後，熱心網友提供資料，才得知女子在「凌天航空」擔任醫療組組員職務的莊少慈。她在車禍救助過程中，充分發揮其專長，伸出援手熱心救助傷患，著實令人感佩。澎湖縣政府消防局今日由局長許文光親自致贈感謝狀及紀念品，以感謝莊小姐熱心協助消防人員救助傷患，並公開表揚其見義勇為，救人於危難的善行義舉。局長還邀請她加入義消救護大隊的志工行列，一起為到院前緊急救護工作奉獻心力。

由於莊少慈行善不欲人知，也讓素有「澎南王」之稱的民宿大亨威爾相當感動，主動向凌天航空表示，願意提供旗下北非民宿一晚，實質鼓勵莊少慈救人善舉，並希望正面能量繼續傳承。

凌天航空醫護組員莊少慈英勇救人，獲澎湖縣政府消防局頒獎表揚。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法