少將核銷2880元餐費判4年6月 最高檢研析提非常上訴空間

立委劉世芳（右二）、管碧玲（右三）、蔡適應（右一）等人3月7日召開「微罪重判？將軍涉貪2880元判4年6個月 月退俸腰斬？」記者會，邀請當事人韓豫平（左一）出席說明。（資料照）

2022/04/06 19:33

〔記者錢利忠／台北報導〕陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，2015年以漢光演習加菜金核銷餐費2880元，被依貪污治罪條例判刑4年6月徒刑定讞，退休俸也腰斬。韓豫平喊冤說，沒有一毛錢放入自己口袋，餐敘費用也是受指揮官核定，最後卻由他扛罪，請求總統蔡英文協助還他清白。檢察總長江惠民今天就此案召開會議，研議有無提非常上訴或再審的空間。

針對韓豫平一案疑點，江惠民今天邀集最高檢檢察官宋國業、花蓮地檢署檢察長鍾和憲、花蓮高分檢檢察長朱家崎，以及國防部代表開會，就國防部所函覆的加菜金、軍眷定位等關鍵內容，請國防部再提供詳細的資料供檢方參考。

請繼續往下閱讀...

此外，由退伍袍澤及關心韓豫平一案的榮民眷屬，以及聲援韓豫平的人權團體，明天（7日）早上也將到最高檢遞交聲請非常上訴書狀，希望最高檢能明察此案，並敦請檢察總長提起非常上訴。

韓豫平被判刑定讞後強調，「個人從軍一輩子奉公守法、清清白白，從未貪得一分一毫」，餐會是指揮官宴請，他奉命參加，法官認為參與餐會的政戰主任眷屬是與部隊無關之人，但在餐會前，他不認識政戰主任眷屬，沒有任何關係，餐敘費用也受指揮官核定，有核銷公文，若有一分錢放入口袋，被判20年都無怨尤。

民進黨立委劉世芳、管碧玲、蔡適應、林靜儀等人3月7日也偕同退輔會副主委李文忠，在立法院召開記者會聲援韓豫平，眾人都認為判決不符合比例原則，要求國防部提出意見報告書，供作為未來再審的依據，也呼籲國防部、法務部與退輔會給予協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法