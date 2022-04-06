六福村不忍了！ 提告多個動保團體加重誹謗

六福村主題遊樂園數10年來在國內以引進多樣的野生動物知名，如今因為長頸鹿引進案和動保團體槓上。（資料照，記者黃美珠攝）

2022/04/06 17:49

〔記者黃美珠／關西報導〕六福村主題遊樂園今天傍晚發布聲明指出，針對3月22日社團法人台灣動物平權促進會執行長林憶珊等人對於六福村多項不實指控，已經涉嫌加重誹謗等，今天已經委任律師在台北地檢署申告。

此外，農委會明天早上將針對六福村申請持續引進長頸鹿案到六福村舉行審查會議，且現勘長頸鹿目前的飼養環境等，相關動保團體也已經動員將到場抗議，警方已掌握，屆時將派員到場維安。

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六福村說，六福村長期積極推廣動物保育及環境永續不遺餘力，但上個月22日，由社團法人台灣動物平權促進會執行長林憶珊、鳥語獸躍調查員林婷憶、社團法人中華民國關懷生命協會專案主任周瑾珊3人所共同主導召開的記者會中，對於六福村提出多項不實指控，試圖利用社群輿論、斷章取義的影片、未經證實的內容誤導公眾，以影響社會及主管機關對六福村的觀感，達成詆毀形象之目的，並試圖藉由輿論壓力讓主管機關禁止六福村野生動物園引進長頸鹿。

基於他們誹謗、加重誹謗的犯意，六福村除了嚴正斥駁，再次聲明六福野生動物園一直以來對於動物保育及環境永續的努力不容詆毀，對於無的放矢、不負責任地任意誹謗絕不寬貸。

六福村今天委由律師向北檢正式申告，所有相關採證資料、論述文件也將於偵查庭上提供，基於偵查不公開原則，後續也將不再對此議題公開回應，以避免有心人士多做文章，一切靜待司法審查。

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