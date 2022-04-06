不爽債主到上班地點討債 男砍死還要賠572萬幫養老母

戴姓男子拿大草刀砍死債主，被法官判賠572萬餘元。（資料照）

2022/04/06 13:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕莊姓男子和戴姓男子有債務糾紛，莊曾到戴上班地點討債，還曾用電擊棒攻擊戴，逼他罰跪錄下影片，戴不滿被欺負，竟持40公分大草刀到莊男住處砍死他，一審被依殺人罪判刑13年，莊的老母另提民事求償，法官依老母餘命計算，判戴要賠572萬餘元。

判決指出，前年10月8日深夜11點多，戴姓男子（25歲）到莊姓男子（33歲）住處大樓，向大樓管理員說要上樓找莊男，之後見莊男打開家門，戴先嗆「幹你娘，你去林北上班的所在登我，是在登三小」，隨後拿出暗藏的大草刀，朝他身上猛砍，莊身中數刀倒地，血流滿地。

請繼續往下閱讀...

莊男頭、身體中了數刀，其中一刀直接砍斷他的右腋下動脈，血一直噴無法止住，經醫護人員搶救仍宣告不治；戴男行凶後逃離現場，警方在案後10小時後順利逮捕他，訊後依殺罪送辦。

高雄地院審理時，戴男坦承行凶，但辯稱自己一直被莊男欺負，莊還去他的工作地點騷擾，讓他無法安心工作，且兩人發生衝突時，莊男也有拿球棒攻擊他，他只是防衛過當才會誤殺莊男。

莊姓男子和戴姓男子有債務糾紛，莊曾到戴上班地點討債，還曾用電擊棒攻擊戴，逼他罰跪錄下影片，戴不滿被欺負，竟持40公分大草刀到莊男住處報仇，把他砍到動脈破裂大量流血死亡，高雄地院依殺人罪判他徒刑13年。

從事洗碗工的莊母因每月只賺8千到1萬元，唯一的獨子又被砍死，她提告請求487萬餘元的扶養費及150萬元的精神慰撫金，法官認為從65歲開始計算，莊母尚有21.2年的餘命，依公式計算加上戴男不爭執的150萬元，判他應賠572萬餘元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法