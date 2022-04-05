前女友拒復合 男子出招「壁咚」、「強吻」拘役100天

高雄地院。（資料照）

2022/04/05 10:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子約前女友小靜（化名）到飯店談復合，他接連使出「壁咚」、「強吻」、「摸摸」三招，被小靜提告猥褻、強制等罪，但法官審酌後，認為沒有證據證明小靜被猥褻，僅依強制罪判陳男拘役100天，緩刑2年。

判決指出，2020年8月17日中午12點，陳男約小靜到高市某五星級飯店「聊一聊」，小靜赴約後，與陳男不歡而散，甚至被路人直擊，陳男在小靜的車上，跨坐在她身體，小靜狂喊救命，引來路人幫忙才脫困。

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小靜事後驗傷報警，指控陳男在她剛到飯店時，先是在飯店健身房淋浴間外，強拉進淋浴間企圖不軌，她反抗逃離後，陳男又在飯店走廊「壁咚」她，先強吻她後又在她耳邊呢喃細語，她不想再跟陳男復合或是有何瓜葛，於是推開陳男後下樓開車，沒想到陳男竟也跟著上車，央求她載他一程。

小靜把車子開出地下道到馬路上時，要求陳男下車，但陳男拒絕後，直接跨坐在她身上，還伸手探入她的安全褲管，直攻她的私密處，小靜狂喊救命，引來路人上前協助後，陳男才停手下車離去。

高雄地院審理時，陳男坦承有「壁咚」、「強拉入淋浴間」和「跨坐在身上」，否認有對小靜做出逾舉行為，法官綜合相關證詞和事證，認為小靜指控被陳男拉去淋浴間時，四下無人沒有被強吻，卻選在有房務人間經過的飯店走道強吻她，與常情不符。

此外，小靜當天穿著連身長裙赴約，下身還有穿著安全褲，且安全褲長度達膝蓋，陳男應該沒有辦法從安全褲管伸手直探小靜的私密處，加上兩人事後已達成和解，因此僅依3個強制罪判陳男拘役100天，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

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