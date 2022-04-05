四寶爸行車糾紛被痛毆 PO文「要混黑道才能在台中生存？」

林男被毆致耳後受傷。（民眾提供）

2022/04/05 08:55

〔記者歐素美／台中報導〕林姓男子昨天下午送貨行經台中市潭子區中山路與圓通南路時，因路口一輛車子停在紅線上，致其迴轉不易而按喇叭警示，不料，竟遭對方副駕駛座男子痛毆，還揚言其是某政治人物的人，林男挨了10幾拳，造成頭部及頸部受傷報案，並在臉書社群PO文指出「我只是一個平民四寶爸，賺錢養家糊口而已，還是也要有後台，要混黑道，加入幫派，才能在台中市生存嗎？」

警方已鎖定36歲男 將傳喚說明

林男向大雅分局潭子分駐所報案，因沿途路口監視器並未拍到案發過程，林男因此希望當時行經的民眾可以協助提供行車紀錄器畫面還原現場；警方表示，經以車追人，目前已鎖定36歲車主徐男，將傳喚徐男到案說明，以詳細調查案發經過。

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這起事件發生在4日下午1點多，林男開車送貨要從潭子區中山路經過圓通南路迴轉，因對方將車停在路口轉角紅線處，致林男兩次迴轉才能過，林男就按喇叭警示，不料，對方竟大罵「叭三小」，林男回說「你們停的轉角處是是紅線耶」，對方副駕駛座的「暴怒哥」隨即衝下車，到林男駕駛座旁對林男一陣猛打，林男就說要報警，結果再被打，林男下車拍對方車牌自保又再被打。

林男事後在臉書社群PO文指出，對方自稱是某政治人物的人，「後台很硬就可以如此囂張跋扈？」強調「我只是一個平民四寶爸，賺錢養家糊口而已，還是也要有後台，要混黑道加入幫派才能在台中市生存嗎？」

林男脖子處也可見傷痕。（民眾提供）

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