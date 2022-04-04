狼父下體磨蹭肛門 小五女童以為父愛被磨1年多才察覺報警判刑

小四女童被父上下其手磨蹭以為是父愛，升小五察覺竟是狼父報警判刑。（示意圖）

2022/04/04 11:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄小四女童小玉（化名）遭生父藉故上下其手猥褻，還以為是父愛表現，升上小五後才察覺不對勁，發現父親以下體摩擦她的肛門等部位，令她反感，還有一次她裝睡，父親竟脫褲用下體摩擦她欲性侵，她又裝醒來上廁所，檢視並未流血，小玉事後告訴母親，母女報警，狼父坦承並表懊悔，入監也會保障母女繼續居住現處，女兒也願意原諒，法官認定他有悔意，判刑2年、緩刑5刑，得易科罰金。

法官回推小玉懷疑9至10歲間的「父愛」，分別在2015至2016年間，約有57個不同的週五或週六晚上，在小港區住處父親的臥室，每月3 次的頻率，以手撫摸她的胸部、下體，或以其下體摩擦女兒的身體部位，計算出狼父約猥褻女兒達57次。

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判決書指出，被告於女兒就讀國小4年級期間，就對她乘機猥褻、性交未遂，被害人誤以為父愛表現，未產生反感，到至就讀國小5年級始覺得被告不應如此，但因被告為其父親，受被告監督、照護而不得不從，被告進行猥褻、性交行為時，她也配合被告移動身體，便利被告為她穿、脫衣物。

女童回想12歲時，即2017年9月至2018年年1月間某晚，父親又在住處臥室，以手撫摸她的胸部、下體，或以下體摩擦她的私處部位，表達不情願，但受父親監督、照顧，不得不從，幸好都是隔褲磨蹭。

狼父被自己女兒報警到案，他坦承一時忘記分際，並非性侵真意，審理期間被告一句話「縱因本案遭處重刑入監，也會確保母女能在現居處所居住」，法官認定被告犯後已有深切悔悟，給予自新機會，判刑2年得易科罰金，緩刑5年需保護管束，賠償20萬元並立悔過書，並施以60小時親職教育輔導，全案還可上訴。

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