未走斑馬線挨罰興訟 搬出高檢署主任案例仍敗訴

閔男未依規定走斑馬線挨罰300元，他抗罰強調自己與陳宏達（見圖）情況相同，請求撤罰，法院認為，陳當下「緊靠」斑馬線，與閔男距離斑馬線約77.4公尺截然不同，判閔男敗訴。（資料照）

2022/04/03 13:58

〔記者溫于德／台北報導〕閔男過馬路發生車禍，被員警以未走斑馬線為由開罰300元，他抗罰主張，高檢署主任檢察官陳宏達也曾因此挨罰，但提告後獲撤銷罰鍰，情況與他相同，法院認為，陳當下「緊靠」斑馬線，與閔男距離斑馬線約77.4公尺截然不同，判閔男敗訴；可上訴。

去年12月15日晚間9時許，閔男發生車禍，員警根據交通事故卷資分析研判後，認定閔男未依規定行走斑馬線，依道路交通管理處罰條例對他開罰300元。

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閔男認為，100公尺外才設有斑馬線，員警卻未設立任何警示、標示、標誌等提醒用路人違規，僅在車禍發生時責怪用路人，可見警方怠職，且路人穿越馬路誰會丈量正確距離才過馬路？

閔男更以陳宏達為例強調，前年7月28日晚間8時許，陳同樣未走在斑馬線上遭撞傷，也被員警開罰300元，經陳提告已獲法院判決撤銷罰鍰，所以自己的罰單也該被撤銷。

交裁所解釋，肇事地點附近77.4公尺處設有斑馬線，供行人穿越，閔男卻未依道交條例走斑馬線穿越馬路，故對他開罰300元無誤。

法院認同交裁所說法，並指，閔男穿越斑馬線前，本應查看附近是否有斑馬線，加上他的住處就在附近，豈有可能不知道附近設有斑馬線；陳宏達行經路口時「緊靠」斑馬線，與閔男距離斑馬線77.4公尺截然不同，判閔男敗訴。

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