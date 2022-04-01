中警臨檢舞廳 爆乳小姐嬌嗲：有打三支針啦～

警方到大型舞廳防疫臨檢。（警方提供）

2022/04/01 12:19

〔記者許國楨、張瑞楨／台中報導〕疫情升溫，中央流行疫情指揮中心上月27日宣布，八大行業即起客人要打滿三劑疫苗才能入場，台中市警局當日立即防疫臨檢，兩天共計查獲67起違規案件，其中第二分局在八大行業加嚴控管的第4天實施臨檢，仍查獲違反相關防疫措施樣態共計15人，顯見仍有民眾不清楚最新防疫措施。

為保障民眾健康安全，台中市第二警分局在八大行業宣布加嚴控管措施的第4天，也就是上月30日晚間再次動用50多名警力執行防疫勤務，深入北區多家八大行業臨檢，只是雖然經過多日宣導，警方當晚分到大型舞廳及理容KTV查察時，仍查獲違反相關防疫措施樣態共計15人。有趣的是，舞廳小姐列隊等候稽查防疫接種證明，不斷嬌嗲說，「有啦，有打三針針啦」。

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而15人中分別是「未攜帶防疫證明」8人、「未施打3劑疫苗」即入內消費2人、「未落實實聯制」登記5人，顯見仍有民眾不清楚最新防疫措施，警方也藉機向業者及顧客宣導，務必配合當前的防疫規定，切勿貪圖一時方便，而讓整體防疫效能大打折扣，除勸離違反規定者，並蒐集現場相關事證，通報主管機關依法裁罰。

警方表示，特種營業場所出入人口較為複雜，為避免此類場所成為防疫破口，特別結合臨檢時段持續擴大防疫措施查察，清查「未攜帶防疫證明」、「未施打3劑疫苗」、「未落實實聯制」等違反防疫規定顧客，也利用警用小電腦過濾店內消費民眾是否為居家檢疫或隔離對象，以防疫情在社區中流竄。

分局長陳家銘表示，為防堵疫情向外擴散，將持續利用臨檢等勤務作為，對特殊場所進行全面清查，而業者應善盡管理責任並配合政府防疫政策，加強落實各項防疫措施，民眾切勿心存僥倖而使防疫工作功虧一簣。

警方到理容KTV防疫臨檢。（警方提供）

警方查獲15人違反防疫規定。（警方提供）

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