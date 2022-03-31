癲癇發作？25歲車禍重傷靠葉克膜續命 家屬籲別再讓人無辜受害

郭先生出示彭小姐目前只能靠葉克膜續命、讓人心疼的模樣。（記者黃美珠攝）

2022/03/31 21:10

〔記者黃美珠／竹北報導〕1場車禍，引發癲癇患者能否駕車上路的質疑！35歲李姓男子長期服藥治療癲癇宿疾，3月23日雨夜中開車在新竹縣竹北撞倒停等紅燈的3輛機車4人，波及對向汽車後逃逸，其中造成25歲彭姓女子傷重昏迷，迄今靠葉克膜續命；李姓駕駛事後折返，聲稱是癲癇發作才釀禍。彭女家屬今天陳情，呼籲正視癲癇患者開車上路的爭議，也要求徹查事發原因，勿枉勿縱，不要再有下一個無辜受害。

新竹區監理所表示，根據「道路交通安全規則」，癲癇患者可有條件考領汽、機車駕照，但體檢時必須檢具醫師出具最近2年以上沒有發作的診斷證明書才行。發照後每2年換照1次，到期日前的前、後1個月內，必須再檢具最近3個月內，由曾參加過神經相關專業訓練的神經內科、神經外科以及兒科醫師所出具最近兩年內沒有發作，並加註專科醫師證照號碼的診斷證明書。

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另外也規範已經考到駕照的癲癇患者癲癇發作時不可以駕駛汽機車且須主動繳回駕照，每有依規定換照的人也須繳回，如果沒繳回，監理機關會追繳並公告註銷。

李男受訪說，他對彭小姐和其他受害者感到抱歉，他不會逃避該負的責任。對於彭小姐家屬所提的質疑，他支持請相關單位一起來重視。他自己事發後也不敢再開車騎車上路。

李男說，他是2年多前出現癲癇的問題，找不到原因，就只能長期服藥控制，事發當晚他一切正常，只是家人太忙、太累，他的藥快沒了，所以才開車想去15分鐘車程外的藥局領藥，沒想到發生意外。

他說，發生的當下他沒有任何記憶，是停車後看到前擋風玻璃破損，下車查看發現自己大牌和前保險桿都撞掉了才知道自己可能路上有撞到東西，於是折返赫然發現事情大條。現在他邊跟傷勢較輕的被害人和解，邊為彭小姐集氣，希望她能否極泰來早日康復。

但是彭女舅舅郭先生說，事發後李男家人比李男積極面對處理，他們親友都無法接受1個活潑、健康懂事的年輕女孩，就因1個癲癇病患開車上路，現在變得毫無生氣地躺在病床上只能靠葉克膜續命。

家屬不能接受李男癲癇發作釀禍的說法，甚至質疑是否為其脫罪之詞？如果是真的是因為生病肇禍，那麼這樣的病患上路猶如不定時炸彈，相關單位是否應該檢視核發駕照的問題。

警方說，這起意外發生時，李男沿著竹北勝利7路由東向西往國道中山高的方向前進，到了莊敬北路口適逢紅燈，彭女騎車，後面還有2台機車，其中1輛是機車雙載的2女，另1輛是Uber Eats。李男來到路口後直接闖紅燈，先撞倒2女，外送男騎士還一度連人帶車捲入李男車底，拖過勝利7路和莊敬北路口，又擦撞對向孔姓男子駕駛的汽車，仍持續加速逃跑，後來轉彎停在AI智慧公園附近的停車格。

警方調查發現，李男一度下車察看自己的車子撞毀程度，隨後上車迴轉離開，大約在事發10分鐘後回到事發現場，被孔男和員警發現，他也承認自己釀禍，但辯稱事發當下是癲癇發作。

彭女舅舅郭先生（中）今天在縣議員林增堂、杜文中陪同下呼籲有關單位重視癲癇患者開車上路的問題。（記者黃美珠攝）

警方從道路路口監視器發現李男從他白色的座車（後）走下，站在車旁（黑色人影）檢視車損狀況。（記者黃美珠翻攝）（記者黃美珠攝）

郭先生出示彭小姐發生意外前的明朗照片。（記者黃美珠攝）

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