逆轉！上櫃股后歐買尬董座林一泓涉內線交易 高院將無罪改判6年

茂為歐買尬科技、歐付寶董事長林一泓涉內線交易被判6年。（資料照）

2022/03/31 11:14

〔記者楊國文／台北報導〕曾為上櫃公司股后的茂為歐買尬科技、也是知名的歐付寶董事長林一泓，涉嫌於2012年前得知歐買尬無法如期回收權利金，營收衰退恐逾5成，竟於營收公告前，利用本身及人頭帳戶出脫持股，避損6355萬元，遭檢方依證券交易法內線交易罪起訴，但一審判無罪，檢方上訴後逆決大逆轉，高等法院認定罪證明確，今上午改判林一泓6年徒刑。還可上訴。

林一泓是財經界、電玩遊戲領域的傳奇人物，從一開始創辦遊公司茂為歐買尬，又買下綠界科技、成立歐付寶，隨著3家公司相繼掛牌，林一泓已經是3家上市櫃公司的大股東，財經界保守估計，林的身價至少40億起跳。

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檢調調查，歐買尬成立於1999年10月，是一家線上網路遊戲公司，經營線上遊戲代理營運、遊戲自主研發、遊戲共同開發、第三方遊戲平台、電子支付等業務，於2011年上櫃，資本額約3億元；2010年台北電腦應用展時，歐買尬推出《Heva Online》、《七魂Online》兩款遊戲大作，還請來歐買尬天后「慧慈」代言，引爆話題。

歐買尬與另一間公司訂有3000萬美元合約，由歐買尬提供原始程式碼、平台建置等勞務，對方則分期給付權利金，但2012年8、9月，該公司未依約給付權利金，林一泓疑得知營收恐大幅下滑，為避免影響股價，涉嫌提前出脫上千張持股，避損6355多萬元，涉嫌內線交易。

2016年7月26日，台北地檢署指揮調查局搜索林一泓辦公室及住家，查扣相關財務及合約資料，並以被告身分約談林說明，檢察官訊後依涉違證券交易法，諭令林男300萬元交保，限制住居、出境、出海。據指出，林一度辭去歐買尬董事長職務，後來又回任董事長職務。

台北地院認定林罪證不足，判決無罪，檢方不服上訴高等法院。高院審理認定林涉犯內線交易罪證明確，今改判6年徒刑。林今上午未聆判，無法得知他對判決看法。

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