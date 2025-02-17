乍暖還寒！ 這波冷氣團持續至週三清晨 週五另一波冷氣團至下週一

週二、週三將是本週迎風面地區最明顯的兩天。（資料照）

2025/02/17 17:07

〔記者林志怡／台北報導〕接近春天後，天氣乍暖還寒，今起台灣受到大陸冷氣團影響，各地再度轉冷。中央氣象署指出，這波冷氣團預計持續至週三清晨，影響期間各地低溫約12至16度，且週二、週三中部以北迎風面地區降雨最明顯，週四短暫回暖後，週五將再有另一波大陸冷氣團開始影響台灣至下週一，且降溫幅度較大。

中央氣象署預報員張承傳說明，目前影響台灣的這波大陸冷氣團，預計持續至週三清晨，在此期間台南以北、宜蘭地區低溫約12至14度，其他地區低溫約15至16度，降雨方面則以週二、週三最明顯，且雨區主要分布在迎風面地區。

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張承傳指出，明日各地早晚偏冷，北部、東北部、東部白天也因雲量較多，感受較為寒冷，氣溫落在16至19度，其他地區白天氣溫則較今日略降至21至23度，且基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有較大雨勢，大台北平地、花東、恆春半島則有局部短暫雨，中部以北山區有零星降雨，其他地區多雲到晴。

此外，張承傳表示，週三白天起，隨著冷氣團減弱、台灣周邊風向轉為東風，各地氣溫回升，但迎風面的基隆北海岸、東北部、東半部地區可能持續有雨，大台北有零星雨，其他地區多雲到晴。

張承傳也提到，週四的回溫幅度會更明顯，北部白天氣溫約22至23度、中南部約21至23度、東半部20至21度，但東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部、中部山區也有零星雨，且週三晚至週四清晨，彰化到高雄可能有低雲或霧影響能見度。

張承傳提醒，週五將馬上有另一波大陸冷氣團接力襲台，並持續影響台灣天氣至下週一，迎風面的桃園以北、東半部水氣較多，有局部短暫雨，竹苗地區、中部山區有零星降雨，各地氣溫將比近兩天再低1度左右。

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