週二低溫13度 北東有雨、中南部多雲到晴

週二（18日）受大陸冷氣團影響，台灣附近水氣增多，北部及東半部將轉為陰天，並有短暫降雨。（資料照）

2025/02/17 22:01

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（18日）受大陸冷氣團影響，台灣附近水氣增多，北部及東半部將轉為陰天，並有短暫降雨，高溫僅16到19度，中南部及外島則維持多雲到晴。另外，東北風明顯偏強，桃園至彰化沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，台南以北其他沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，海邊活動請注意安全。

中央氣象署預報，週二基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨機率高，容易出現局部較大雨勢，大台北平地、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，中部以北山區及馬祖則有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

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溫度方面，各地早晚偏冷，台南以北及宜蘭低溫13、14度，其他地區約15、16度，冷氣團影響加上雲量偏多，白天北部、東北部及東部持續偏冷，高溫約16到19度，其他地區溫度也略降，不過仍有21到23度左右的高溫；澎湖全天14至17度、金門11至17度、馬祖9至11度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週三白天至週四白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫再略微回升1-2度左右，但由於環境水氣還是比較多，預測北部及東部為多雲或陰天，東部仍還是有些短暫雨機會，氣溫感受仍偏涼。中南部則持續晴時多雲，日夜溫差較大。至週四晚間，台灣附近將有鋒面通過，隨後新一波大陸冷氣團南下，影響將持續至本週末。屆時，各地氣溫再度下滑，北部及東部迎風面將轉為陰天並有短暫降雨，中南部則維持多雲或晴的天氣。

紫外線指數部分，週二新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週二大陸冷氣團影響，環境風場持續為東北風，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，中部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

溫度方面，各地早晚偏冷，台南以北及宜蘭低溫13、14度，其他地區約15、16度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週二新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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