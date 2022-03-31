3隻狗對峙追逐撞死人 2飼主和解輕判

毛小孩追逐撞死婦人，2飼主被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2022/03/31 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕邱姓婦人帶2隻愛犬，與親戚黃姓婦人等會合外出散步，遇到也帶犬外出的吳姓退休警員，不料3隻狗對峙吠叫，黃婦被狗撞死，地院依過失致死罪，判邱婦、吳男各4月徒刑，高雄高分院則審酌兩造無條件和解，僅認罪邱婦緩刑2年，吳則維持原判決。

判決書指出，2010年1月8日下午4點，被告邱姓婦人帶著棕色和黑白色的2隻愛犬，與黃婦約在甲仙住處散步，二人隨後並與鄰居蘇姓夫婦會合後，一行4人沿甲仙區高128縣道，往鬧區方向行走。

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1個小時後，警察退休的吳姓男子騎自行車前往甲仙，後方跟著毛小孩，當駛過邱婦等人前面，先向走在後頭的黃婦打招呼，即繼續往前行駛，不料3隻犬卻因狹路相逢，突然獸性大發，互相吠叫、開始追逐，過程中不慎正面撞擊黃婦倒地，她因頭部受重創送醫急救，隔天傷重不治。

橋頭地院認為邱婦、吳男帶犬隻外出，均未以牽繩將3犬鏈住，任由牠們在道路奔走，妨害交通並導致黃婦死亡，認定有過失，並審酌未達成和解，各判處徒刑4月，可易科罰金，被告等不服上訴。

高雄高分院審酌邱、吳與被害人家屬無條件達成和解，家屬並替她們求處緩刑，但因吳始終不認錯，甚至否認帶狗經過案發點，企圖規避責任，不易宣告緩刑，僅予以認罪的邱婦緩刑，仍可上訴。

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