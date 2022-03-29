獨家》渣警騙單身女警「包夜」 冒出「假記者」到警所套口風

女警是特考班警員涉世未深，大學畢業後考上特考班，在警專受訓時被李員騙過夜。（記者王捷翻攝）

2022/03/29 23:50

〔記者王捷／台南報導〕李姓警員考上特考班，受訓時，隱瞞已婚身分，與同期女警過夜20多次；李妻得知後，以侵害配偶權向女警提告求償200萬元，竟還有疑似徵信社人員假扮記者找上女警套話，問事前是否知道李員已婚，還好被警所所長識破；最後李員出庭，坦承欺騙女警，沒有積極證據證明女警知道李員已婚，台南地院民事庭判女警勝訴。

這名女警與李員都是特考班出身，李員有工作經驗，女警是在大學畢業後就考上警察特考，涉世未深，與李員交往時還未接受完整的警察實務訓練，雖然李妻曾跟著李員、李員的女兒一起參加特考班辦的兒童節活動，但李員告訴其他同學已與妻子離婚，當時女警也在場，因此受騙，兩人自2020年7月開始交往。

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2021年1月，李員與女警交往半年後，以要準備三等特考為由甩了女警，同年6月1日，李員與妻子雙方簽下離婚協議，不知道李妻掌握了什麼證據，約定有關「侵害配偶權」問題，李員以194萬元和解收場，同時李妻也向女警求償，還親自殺到警所訴苦，聲淚俱下，但女警不同意和解，因此李妻告上法院。

據了解，李員與女警分手後，雙雙都順利通過三等考試，並分發到警察機關，女警在分發後曾向上級報告受訓時被李員「騙過夜」一事，等候判決期間，疑似有2名徵信社人員假扮記者到警所，藉口採訪之便把女警約出來，打算套女警的話，確認是否知道李員已婚，還好所長曾辦理新聞業務，對媒體有一定的了解，看了「假記者證」，開始上網查「假記者」寫過的新聞，結果很快戳破了對方身分。

李妻在法庭上強調，女警身為警務人員，對於交往對象應該有敏銳度，且女警與李員一起出遊、過夜，入住旅館時也會拿出證件，女警不可能沒看到，李員也出面作證坦承欺騙女警，與女警過夜、出遊至少20次。

女警聲稱，她以為李員已離婚，雖然曾去過李員的老家，但家中只有嬰幼兒用品，沒看到李妻的生活用品，所以她無法判斷李員的婚姻關係，法官認為客觀上女警的確有與李員交往，但主觀上沒有侵害配偶的故意行為，所以判女警勝訴。

李姓警員坦承，跟女警交往時欺騙她已經離婚，兩人過夜、出遊至少20次。（記者王捷翻攝）

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