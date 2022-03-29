防清明連假脫序事件 警方提前登島小琉球取締

警方這兩天到小琉球進行大執法。（警方提供）

2022/03/29 21:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕觀光盛地小琉球每逢連假登島人次暴增，本週末開始的清明連假預期單日會有突破1萬人次登島，不過，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情有升溫趨勢，且近來島上有又被發現有人不戴安全帽騎機車，東港警分局在連假前啟動大執法，兩天共取締20件，盼讓連假歪風能收斂。

小琉球早年騎機車戴安全帽的習慣不足，遊客也因來到觀光盛地認為警方不會取締跟著不戴帽，但近年遊客數量越來越多後，開始因為車流交織而出現嚴重車禍，東港分局多年來不定時進行交通大執法，除打破遊客、居民的認知，更強調是要抑止嚴重車禍的發生。

請繼續往下閱讀...

警方表示，琉球鄉內並無交通號誌，每逢外來客多的假日，騎車或開車、走路，行經路口都要特別注意，而因為之前疫情平穩，連續多日「加零」，當時就島上的旅宿就接獲許多訂房電話，縱使近期疫情升溫，預估清明連假單日登島仍是破萬人起跳。

前兩天共取締20件未戴安全帽，警方強調，尚未出現確診個案的屏東更要避免人潮群聚而增加的風險，因此本次大執法除取締未戴安全帽，還一同進行取締違反戴口罩規定的行為人，確保清明連假的遊客及當地居民交通秩序與安全，也呼籲遊客遵守防疫規定，避免淪為破口。

警方這兩天到小琉球進行大執法。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法