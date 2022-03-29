營救海上喋血、澎湖空難 守護海疆40載和星、謀星艦退役

海巡今為守護海疆40載和星、謀星舉辦退役典禮。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/29 19:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署今天為艦隊分署北部地區機動海巡隊所屬和星艦與謀星艦2艦，舉辦光榮退役典禮，其中和星艦在蘇澳籍漁船海上喋血案，逮捕2名殺害船長的中國籍船員、平安救出輪機長，也成功營救英國籍帆船，安全救回5名船員，謀星艦更參與澎湖空難，今天為雙艦舉辦退役，感謝它們長年守護海疆辛勞。

海巡署今天在基隆港西二碼頭為和星艦與謀星艦舉辦除役典禮，海巡署長周美伍主持，海巡署艦隊分署長廖德成及歷任艦艇同仁及眷屬見證下，以白漆將艦名、艦號移除，替雙艦卸下海疆巡弋重責大任。

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海巡署說，和星艦為中國造船廠（台灣國際造船股份有限公司前身）所建，謀星艦為荷蘭威爾頓．費吉諾船廠建造，原均隸屬於財政部關稅總局基隆關，負責北部海域巡緝任務；2000年海巡署成立時，雙艦隨同移撥至海巡署海洋巡防總局（現改制為艦隊分署），執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務等海巡五大核心任務，不論隸屬何處均能順利圓滿達成，績效輝煌。

和星艦服役戰功赫赫，其中有2件最受社會矚目，首先在2006年6月12蘇澳籍漁船「興○號」發生海上喋血案，「興」船在日本硫磺島海域發出EPIRB求救訊號，船主透過衛星電話與其通聯均未獲回應，和星艦立即前往救援，經過攻堅逮捕2名涉嫌殺害船長之中國籍船員，成功平安救出輪機長，並將船長遺體帶返回台。

另一件為2017年11月22日英國籍帆船「翟○號」搜救案，該船於富貴角海域絞網失去動力，由於海象惡劣，拖船無法前往救援，國搜中心救援直升機抵達現場亦因桅杆過高而無法執行吊掛。和星艦不畏10級陣風、浪高4至5米的海象下，施放小艇接駁，成功救助「翟」船5名船員至艦上，當船返抵基隆港，船員有驚無險，相擁而泣。

海難救助方面，謀星艦也是乘風破浪聞聲救苦，完成各項艱鉅任務，其中引發社會關注的有2002年5月25日華航CI-611班機於澎湖目斗嶼北方發生嚴重空難，機上乘客及機組人員共計225人不幸罹難，當時在附近巡弋的謀星艦，接獲消息後便十萬火急地趕赴現場，加入搜救行列，不畏艱辛展開為期十餘天的聯合搜尋，充分發揮人溺己溺的精神。

另維護漁權方面，2014年4月30日台中籍「全○慶326號」因網具落海漂進日方海域，為拾回漁具而遭日本公務船追逐，謀星艦接獲通報後遂全速前往馳援，以靈活操船技術牽制日本公務船漆彈追擊，並用無線電聯繫要求公務船離開。經過多次纏鬥與溝通，最後協同連江艦左右護航下平安返抵國門，此役的告捷，充分展現我海巡護漁能量及決心。

海巡署接續推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，其中安平級巡防艦（600噸）第3艘－淡水艦配置於北機隊，已於2021年底正式成軍，並加入北方海域護漁及救難任務行列，另今年嘉義級巡防艦（4000噸）第2艘－新竹艦亦即將在4月投入北機隊巡護勤務，充實我國經濟海域巡護能量，執行各種任務上勢必如虎添翼，對於漁民亦是一大褔音，落實「漁民在哪裡，海巡就在哪裡」海巡行動力，確保漁民作業安全。

海巡今為守護海疆40載和星、謀星舉辦退役典禮。（記者吳仁捷翻攝）

海巡署和星艦退役。（記者吳仁捷翻攝）

海巡署和星艦退役。（記者吳仁捷翻攝）

海巡署謀星艦退役。（記者吳仁捷翻攝）

海巡署謀星艦退役。（記者吳仁捷翻攝）

海巡今為守護海疆40載和星、謀星舉辦退役典禮。（記者吳仁捷翻攝）

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