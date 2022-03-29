刺傷酒友未送醫3天後棄屍自宅門口 判刑8年6月

邱男陳屍於李男住處門口，李男宣稱什麼都不知道，台中地院判刑8年6月。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/29 13:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大甲區邱姓男子去年9月25日，全身是傷陳屍在李姓酒友住家門前，李男辯稱，「不知為何屍體會在我住處門前」，台中地檢署發現李男住處的地板、牆面、床墊與剪刀，都驗出邱男血跡，連李男身上的褲子與指甲，也都有邱男血跡反應，認定李男拿剪刀等銳器傷害邱男，3天後再將邱男屍體棄置自己住處門前，依傷害罪與遺棄致死罪起訴李男，台中地院依這2項罪名，合併判刑8年6月，可上訴。

判決書指出，邱男常到中市大甲區的李男住處，2人常一起喝酒，是多年好友，卻於去年9月21日，因不詳原因，於李男住處起衝突，李男涉嫌持銳器刺傷邱男，且對邱男傷勢置之不理，邱男因失血過多、橫紋肌溶解症而死亡，李男再將邱男遺體於同年月24日晚間棄置住處前，當天晚上9時許被路人發現報警。

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66歲的李男全盤否認與邱男之死有關，他辯稱，邱男已有半年之久沒來找他，「我不知道屍體為何在我家門前，警察叫我開門，我才看到屍體在我家門口」，卻有2名證人說，李男平時獨居，案發前邱男與李男往來密切，邱男還可能住在李男住處常一起喝酒。

檢警搜索，於李男住處地板、牆面與床墊，還有剪刀上的刀刃與刀柄，都採集到死者的血液，李男的長褲、內褲與指甲，也有死者血跡反應，另外，附近監視器也拍到，李男21日下午外出時，褲子沾有血跡，認定李男持銳器傷害邱男，於3天後，24日晚間，將死亡的邱男遺體棄置自己住處門口，因未能即時送醫，導致邱男死亡，依傷害罪與遺棄致死等罪名起訴李男。

法院審理時，李男仍宣稱，不知道邱男為何陳屍其住處門口，他已很久沒見到邱男，律師也說，不排除第三人進入李宅傷害邱男，至於監視器拍到李男身上有血跡，他宣稱是貓死掉的血跡，法官不採信，認為邱男身上的傷勢，雖不足以致死，但李男卻沒有任何足以挽救生命的救護或照顧措施，放任邱男失血過多、橫紋肌溶解而死亡，傷害罪部分判刑1年，遺棄致人於死罪判刑8年，應執行8年6月，可上訴。

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