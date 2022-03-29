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    停車格外一排車！彰化警會勘霸王車位 婦人「車身停一半」挨罰

    彰化市金馬路一家賣場收費停車格遭停霸王車，駕駛挨轟「可恥的彰化人」。 （記者湯世名翻攝）

    彰化市金馬路一家賣場收費停車格遭停霸王車，駕駛挨轟「可恥的彰化人」。 （記者湯世名翻攝）

    2022/03/29 12:04

    〔記者湯世名／彰化報導〕真是白目！彰化市金馬路一家大賣場外收費停車格，先後共有10輛汽車全部停在收費停車格外，停車格內完全沒有車輛，有人針對停霸王車亂象砲轟「可恥的彰化人」，警方昨天下午現場實勘時，竟有1名婦人大剌剌的把車停一半在車格內，另一半在車格外，逕自進入賣場購物，被警方開出第1張罰單，挨罰600元至1200元罰鍰，婦人嚇得未購物即奪門而出欲制止警方卻已來不及，哀嘆「我只是停一下買東西而已」。

    日前有民眾將這家位於金馬路、建國北路口大賣場外的停車亂象照片PO上網，引發網友撻伐「彰化人水準就是這樣？有錢開車沒錢停車？」還有網友罵稱「投機取巧，省小錢花大錢」、「這就是彰化人的水準」。但也有民眾質疑是賣場的停車格有地閘，可能是車主車輛底盤過低，技術不佳，不敢停進去以免損害底盤。

    警方當天曾針對這家商店前有車輛不依規定停車一事，勘查現場為柏油路與水泥地的分隔線，這些車輛所停地點是否為人行道，他們會再與相關單位釐清，若確實為人行道，將依道路交通管理處罰條例開罰600元~1200元罰鍰。

    昨天下午彰化警分局再度會同彰化市公所人員前往現場會勘，現場所有車輛都安分的停在停車格內，市公所承辦人員確認這些車輛停霸王車的地方，屬於人行道範圍，警方在獲得確定後，確定不停入停車格的車輛都將要開單。

    正巧警方與公所人員會勘時，一名婦人開車前來，卻只後車身停一半在車格內，另一半前車身在車格外，下車後即進入賣場購物，警方傻眼稱：「太白目了吧！」當場開單告發，婦人見狀連忙奪門而出想要制止警方開單，卻已來不及，這也是該處由警方開出的第一張罰單。

    警方昨天會勘時，竟有1名婦人把車停一半在車格內，另一半在車格外，被警方開出第1張罰單。 （記者湯世名翻攝）

    警方昨天會勘時，竟有1名婦人把車停一半在車格內，另一半在車格外，被警方開出第1張罰單。 （記者湯世名翻攝）

    彰化市金馬路一家賣場收費停車格遭停霸王車，駕駛挨轟「可恥的彰化人」，警方為此昨天前往實勘，卻有婦人白目停霸王車挨罰。 （記者湯世名翻攝）

    彰化市金馬路一家賣場收費停車格遭停霸王車，駕駛挨轟「可恥的彰化人」，警方為此昨天前往實勘，卻有婦人白目停霸王車挨罰。 （記者湯世名翻攝）

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